Gelo russo in arrivo sull’Italia: freddo e temperature giù nel weekend

Che condizioni meteo ci aspettano per il weekend? Anche se sembra che ci sarà il sole, i modelli parlano chiaramente di gelo russo e freddo in arrivo.

La situazione meteo in questi giorni è piuttosto evidente. Dopo un periodo senza sole che ha caratterizzato l’inizio del 2021, ora i cieli sono nuovamente tersi, ma si sta facendo sentire in modo piuttosto importante il Generale Inverno. Le temperature infatti stanno scendendo, anche al di sotto della media stagionale. Ma per quanto durerà questo freddo e cosa sappiamo del cosiddetto Gelo Russo che pare stia arrivando sul nostro Paese?

Le temperature dei prossimi giorni

Come riporta 3bMeteo nell’aria sentiamo già l’arrivo del Gelo Russo. In questi giorni di inizio settimana abbiamo già iniziato a veder scendere la colonnina di mercurio e questa situazione pare che sia destinata a peggiorare.

Gli esperti meteorologi, guardando ai modelli, spiegano che a metà settimana potrebbe esserci un piccolo tentativo di rimonta dell’anticiclone. Qualche ora di temperature in risalita insomma, ma si tratta di una condizione destinata a durare ben poco. Avremo quindi condizioni meteo stabili al centro e al nord Italia nella giornata di mercoledì, ma con un vento piuttosto importante di maestrale.

Freddo e gelo russo in arrivo nel weekend

Dalla seconda metà della settimana in poi guardando ai modelli meteorologici vediamo l’arrivo di nuove correnti fredde dal nord Europa. Si tratta di una corrente di aria gelida in arrivo dalla Russia che porterà ovviamente le temperature a scendere in maniera drastica.

Dapprima verrà colpita la penisola balcanica, successivamente anche il nostro Paese, partendo dalle regioni adriatiche. Nel passaggio sul mare pare che questa ondata di gelo russo perda un po’ della sua forza, ma resta comunque intensa e foriera di temperature da far battere i denti. Così, per quanto riguarda il weekend, 99 su 100 ci sarà un calo termico piuttosto importante sia nelle giornate di sabato che di domenica. Notizia positiva però sembra essere la presenza del sole praticamente su tutta la penisola. Qualche residuo di instabilità potrebbe comparire sulle isole maggiori e il Sud, ma il quadro resta generalmente e complessivamente molto positivo.

Chiaramente gli esperti di 3bMeteo sottolineano come queste siano solo previsioni basate sui modelli e che la situazione potrebbe cambiare. L’importante quindi è rimanere sempre aggiornati, ma soprattutto coperti. Se infatti abbiamo dubbi in merito al cielo, sappiamo quasi con certosina certezza che farà freddo!

(Fonte Immagini Pixabay)