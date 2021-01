Francesco Arienzo, chi è: carriera e curiosità sul comico napoletano

Cosa sapere su Francesco Arienzo, chi è il monologhista comico, regista, attore e autore: carriera e curiosità.

Napoletano di nascita, ma residente da tredici anni a Roma, Francesco Arienzo è sicuramente uno dei volti nuovi e più amati della comicità italiana. Nella Capitale, durante la sua permanenza, ha avuto la possibilità di collaborare a numerosi progetti, trovando quindi la sua realizzazione personale.

Leggi anche –> Luca Volpe, il mentalista italiano, chi è: carriera e curiosità

La sua carriera di attore e regista ma non solo ha avuto ottimi risvolti professionali in campo teatrale, cinematografico e televisivo. Nel corso dei primi anni di carriera, infatti, ha avuto infatti la possibilità di ottenere importanti collaborazioni nel mondo dello spettacolo. Tra questi Biagio Izzo, Pino Insegno, Pierfrancesco Pingitore.

Leggi anche –> Egidio Russo: chi è il mago Heldin, carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è il comico napoletano Francesco Arienzo

A teatro, ha realizzato numerose commedie come autore e regista, portandole poi in giro nei vari teatri sia della Capitale che nel resto del nostro Paese. Nel 2013 fonda il trio comico “I Terzincomodi” con Veronica Pinelli, che è anche la sua compagna di vita, e Vito Ubaldini. Il trio comico ha un grande successo di pubblico e critica e nel 2015 risulta vincitore del Premio Charlot 2015. Appena un anno prima, era arrivato l’esordio nella stand-up comedy con “Soluzioni ansiogene e cacofoniche”.

Sempre nel 2014, era entrato nel cast dello “Zelig Lab on the road” di Roma e “Makkekomiko”. Il grande successo a livello di pubblico arriva nel 2017, quando viene scelto nel talent show di TV8 “Italia’s Got Talent” e arriva secondo classificato. Dopo il programma, consolida la sua amicizia con Frank Matano, che si trasforma in collaborazione professionale. I due realizzano e mettono in scena insieme lo spettacolo “Franci”. Sul suo profilo Instagram, ha decine di migliaia di follower.