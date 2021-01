Eros Ramazzotti lascia tutti senza parole: “Ecco la mia fidanzata”

Eros Ramazzotti fa un annuncio inaspettato attraverso la sua pagina Instagram. Ma i fan poi scoprono che voleva fare solo dell’ironia…

Eros Ramazzotti ha un nuovo flirt? Così sembrerebbe, stando a quanto annunciato dal noto cantautore sul suo profilo Instagram. Tanto è bastato per mettere in moto la macchina del gossip. Ma la “fidanzata”, come scrive lui, non ha sembianze umane. Vediamo insieme di chi – anzi, di cosa – si tratta.

La burla social di Eros Ramazzotti

In realtà, Eros Ramazzotti ha voluto semplicemente scherzare sulla sua chitarra: “È la mia fidanzata preferita”. Non si tratta di un personaggio famoso né di un volto sconosciuto, dunque, ma del suo amato strumento musicale, fedele compagno di tante avventure e testimone diretto di una formidabile carriera artistica. Ma intanto l’effetto sorpresa è assicurato.

Nel dettaglio, Eros ha postato una storia su Instagram in cui abbracciato alla sua chitarra dichiara: “Mi novia favorita” (letteralmente “La mia fidanzata preferita”). E questo a soli pochi giorni dall’annuncio, apparso su diversi giornali e magazine, del ritorno di fiamma tra Marica Pellegrinelli e lo stesso Ramazzotti. Stando alle ultimissime dal fronte del gossip, infatti, la modella e il cantante sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti inequivocabilmente intimi.

In realtà subito dopo lo “scoop” Marica Pellegrinelli, attraverso i suoi profili social, ha smentito che sia risbocciato l’amore tra lei ed Eros ma confermato che tra i due, soprattutto per il bene dei due figli, c’è un rapporto di stima e rispetto reciproci. Per tutto il resto, parafrasando un vecchio e fortunato slogan pubblicitario, c’è la chitarra…