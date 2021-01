Elisabetta Gregoraci si presenta in studio senza quarantena, caos al GfVip

Ancora polemiche per quanto riguarda il Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci in studio senza quarantena

Ancora tante polemiche per quanto riguarda il Grande Fratello Vip. Questa volta per quanto riguarda la showgirl italiana, ex moglie di Flavio Briatore, che dopo esser tornata da Dubai si è presentata in studio per la nuova puntata in diretta. La donna ha trascorso le festività natalizie insieme al figlio Nathan e all’ex marito che ha interessi lavorativi negli Emirati Arabi. In tanti sono partiti proprio in quel periodo, mentre gli italiani non potevano uscire dal proprio Comune a causa delle restrizioni anti-Covid.

Elisabetta Gregoraci, la polemica sulla quarantena

Così è rientrata anche nella casa del GfVip e la dinamica ha fatto infuriare i telespettatori che hanno così storto il naso. Non solo perché non è più una concorrente del reality di Canale5, ma anche perché, tornata da pochi giorni da Dubai, sarebbe dovuta essere in quarantena. Sui social è scoppiata la polemica: “Ma la Gregoraci tornata da Dubai la quarantena non la deve fare?”.

COME È POSSIBILE CHE ELISABETTA GREGORACI TORNATA DA DUBAI NON HA FATTO LA QUARANTENA?#GFvip #GFVIP5 — trashatauniversale (@trashataunivers) January 12, 2021