Imitano Dirty Dancing, ma finisce malissimo: grave una ballerina – VIDEO

Realizzano una sfida e filmano un video: imitano Dirty Dancing, ma finisce malissimo, è grave una ballerina.

Finisce davvero male la sfida tra la ballerina Millie Slennett e la sorella Rosie Slennett, che hanno tentato coi rispettivi partner di imitare il balletto di Dirty Dancing. In particolare, la scena che volevano riprodurre era quella in cui Patrick Swayze solleva Jennifer Grey compiendo un’acrobazia.

Millie Slennett pensava di avercela fatta, ma qualcosa non è andato assolutamente come doveva. Infatti, il partner Conner Justin ha mollato la presa e la giovane è finita a terra col collo. Lo schianto è stato tremendo e Rosie ha interrotto immediatamente le riprese per soccorrere la sorella. La sfida è avvenuta dopo che la famiglia aveva pranzato e sembra che il tasso alcolemico fosse elevato.

Dirty Dancing finisce malissimo: ballerina in ospedale

Il disastroso tentativo documentato in un video è finito sul tabloid The Sun. La famiglia terrorizzata della giovane si è precipitata al fianco di Millie mentre questa si rotolava nel mezzo del giardino dei suoi genitori. Per fortuna riusciva a muovere gli altri, ma ha rischiato l’osso del collo. I medici hanno guardato le riprese dell’incidente e sono rimasti sbalorditi dal fatto che l’insegnante di danza part-time fosse ancora in grado di camminare. Il cosiddetto numero dell’ascensore è stato poi caricato tra le Stories di Instagram della ballerina.

Il padre della giovane, successivamente, le ha chiesto di cancellarlo anche dal suo smartphone, perché dice di aver avuto gli incubi dopo aver visto la tremenda scena. “Non ho avuto il tempo di rendermi conto che stavo cadendo fino a quando non ho toccato il pavimento”, ha detto la ballerina raccontando i dettagli della caduta. Era convinta che il suo partner riuscisse a reggerla, ma non è stato così. Spiega ancora Millie: “Sarebbe potuto essere molto peggio. Avrei potuto spezzarmi il collo o fare danni alla colonna vertebrale”. Alla fine è andata bene, ma lei adesso consiglia: “Non provate queste cose dopo aver bevuto un paio di drink”.