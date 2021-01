Rivelazione su una presunta nuova coppia, Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati: “5 giorni di passione”, scrive ‘Chi’.

La più amata delle giornaliste sportive italiane Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, nuovo sex symbol della tv e dei social, grazie soprattutto alla sua partecipazione da protagonista nella serie turca DayDreamer – Le ali del sogno, starebbero insieme. Ieri, l’indiscrezione della giornalista di Rds, Anna Pettinelli.

Ora rimarca lo scoop il settimanale ‘Chi’, che pubblica le foto dei due. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini svela i dettagli di questa relazione, destinata a infuocare il web e a far rosicare i follower di lei e le fan di lui: “Sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma”.

Can Yaman e Diletta Leotta fidanzati? Le rivelazioni di ‘Chi’

Il settimanale insiste nel descrivere quanto accaduto tra i due: “Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore”. Su Instagram, ‘Chi’ – che da domani sarà in tutte le edicole – fa delle rivelazioni davvero importanti, spiegando che ormai sarebbe giunta definitivamente al capolinea la storia tra la Leotta e il campione di pugilato Daniele ‘Toretto’ Scardina.

Nel cuore dell’inviata a bordo campo di DAZN ci sarebbe invece solo posto per Can Yaman in questo momento. Diletta Leotta – scrive ancora ‘Chi’ sul suo profilo Instagram – “ha raggiunto a Roma l’attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide. I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma Inter”.