Cantante Mascherato, Mariotto escluso: perché non farà parte della giuria

La conduttrice Milly Carlucci ha svelato il motivo per cui il noto stilista Guillermo Mariotto non farà parte della giuria del Cantante Mascherato.

Mancano ormai pochi giorni al debutto dell’edizione 2021 del Cantante Mascherato. Milly Carlucci dal 29 gennaio tornerà in tv con lo show che ha incuriosito milioni di telespettatori lo scorso anno. Nel frattempo, in un’intervista a DiPiù Tv, ha fatto chiarezza su alcune voci circa l’assenza di Guillermo Mariotto dalla giuria del suo programma.

Chi entra e chi esce al Cantante Mascherato

Già da tempo si mormorava che il giudice di Ballando con le stelle non avrebbe fatto parte della giuria del Cantante Mascherato come nell’edizione precedente. Poi il sempre informatissimo Dagospia aveva confermato il rumor. Girava anche voce che il noto stilista non avesse preso bene l’esclusione, a quanto pare dovuta ad alcuni atteggiamenti bellicosi che lo stesso Mariotto aveva assunto durante l’ultima edizione di Ballando.

A detta di Milly Carlucci, però, la scelta di escludere Mariotto è stata dettata dalla volontà di non sottoporre lo stilista a ulteriori stress (e critiche): “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”. Non una punizione, dunque, ma una premura nei suoi confronti.

Per il resto, Milly Carlucci non nasconde che, trovandoci ancora in piena emergenza Covid, “dopo le disavventure a Ballando sono molto agitata, ma questo programma è più facile perché i concorrenti sono mascherati e arrivano negli studi con speciali caschi di protezione, dato che non possono farsi riconoscere. Comunque ci sottoporremo tutti, come prevede il protocollo, ai tamponi usando le accortezze del caso”.