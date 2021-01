Bruno Barbieri compie 59 anni: vita privata e carriera del famoso chef

Conosciamo meglio la storia di Bruno Barbieri, che oggi 12 gennaio 2021 compie 59 anni: tutte le curiosità sulla sua carriera e vita

Bruno Barbieri nasce a Medicina il 12 gennaio del 1962 ed è diventato celebre come giudice a a MasterChef Italia. Tutto iniziò più di 17 anni fa con la sua prima esperienza al Zì Teresa di Milano Marittima. Successivamente nel 1979 decise di imbarcarsi su su una nave da crociera come terzo cuoco facendo il giro del mondo: dagli Stati Uniti all’America del Su passando per i Caraibi. Dopo il suo viaggio che dura un anno e mezzo, lavora in piccoli locali dell’Emilia-Romagna. Si mette sempre al lavoro frequentando corsi di aggiornamento e vincendo vari master prima di arrivare alla “Locanda Solarola”, ristorante di Castelguelfo con due stelle Michelin.

Leggi anche –> Bruno Barbieri in Costiera Amalfitana per 4 Hotel: le location top

Leggi anche –> Chef Bruno Barbieri disperato, morti molti amici di Coronavirus

Bruno Barbieri, la vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Della sua vita privata si conoscono poche informazioni visto che è molto riservato per la sfera personale. In passato lo stesso Bruno durante una vecchia intervista ha svelato di essersi sposato per suo volere a causa dei numerosi impegni lavorativi: “Una famiglia va seguita, una moglie va amata tutti i giorni. Inoltre, i figli vanno portati a messa la domenica e al doposcuola. Il mio lavoro non me l’avrebbe mai permesso e io non sarei mai stato capace di dire ‘ok, li affido a una tata bilingue’”.