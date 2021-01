Compie 64 anni Bruno Arena dei Fichi d’India: come sta dopo l’aneurisma

Bruno Arena oggi, 12 gennaio 2021, compie 64 anni: nel 2013 è stato colpito da un’aneurisma celebrale, ecco le sue condizioni

Bruno Arena sta molto meglio rispetto a qualche anno fa dopo l’aneurisma celebrale che l’ha colpito nel 2013. Il comico milanese, nato il 12 gennaio 1957, oggi compie 64 anni. Prima frequenta il liceo artistico per poi laurearsi all’Isef diventando così insegnante di educazione fisica. Nel frattempo è sempre protagonista con spettacoli comici come animatore turistico, ma un grave incidente automobilistico gli lascia segni sul volto. Poi nell’estate del 1989 conosce Massimiliano Cavallari sulle spiagge di Palinuro dando così vita ad una delle coppie comiche più conosciute d’Italia facendo le prime comparse in tv su Italia1 avviene con la trasmissione tv Yogurt. Poi la partecipazione a La sai l’ultima? con l’exploit in vari film come Natale sul Nilo e Natale in India.

Bruno Arena, le sue condizioni attuali

Nel corso degli anni sono tornati in voga nel 2013 sul palco di Zelig. Improvvisamente in quel periodo durante le registrazioni, a gennaio, però, è stato colpito da un’emorragia cerebrale venendo così operato d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano. A febbraio, però, viene trasferito in un centro di riabilitazione l’11 febbraio. Dopo sette anni di riabilitazione e lontano dalle scene, il comico sarebbe dovuto tornare al cinema con I Fichi d’India, ma le riprese non sono iniziate in estate.