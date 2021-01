Beve gel igienizzante, studente grave in ospedale: succede a scuola

In un liceo de L’Aquila uno studente beve gel igienizzante. Il giovane risulta al momento ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Un incidente avvenuto in un liceo classico de L’Aquila ha fatto si che uno studente finisse ricoverato in ospedale. Vittima di questa vicenda è un ragazzo di 19 anni che frequenta il ‘Cotugno’, nel capoluogo abruzzese. Attualmente il giovane versa nel reparto di rianimazione ed è entrato in ospedale in codice rosso in quanto risulta che abbia bevuto del gel igienizzante.

Leggi anche –> Dosi avanzate, in fila anche con documenti falsi per farsi vaccinare

Il controverso episodio si è svolto nella mattinata di lunedì 11 gennaio 2021, proprio nel primo giorno di scuola dell’anno nuovo in seguito alla riapertura avvenuta dopo diverse settimane di chiusura a causa dell’emergenza legata alla pandemia in atto. Da quanto risulta a seguito di una ricostruzione della dinamica dei fatti, sembra sia successo quanto segue. Il ragazzo va in bagno, intorno a mezzogiorno.

Leggi anche –> Nuovo Dpcm, scatta dal 16 gennaio: Conte avvisa “terza ondata certa”

Beve gel igienizzante, 19enne si sente male: ora è grave in ospedale

Quando esce, beve gel igienizzante che si trova all’ingresso dei locali. Da lì a pochi minuti avverte un malore e dalla scuola parte una richiesta di soccorso in ospedale. Ora lo studente versa in prognosi riservata. Le condizioni in cui versa sono gravi e non si sa in che modo il suo fisico reagirà. Su un suo recupero oppure sul manifestarsi di ulteriori ripercussioni negative occorrerà attendere le prossime ore.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Vaccino Covid, Remuzzi: “L’Italia si sforzi a produrlo invece di comprarlo”

Non si conoscono i motivi di quanto accaduto. Si ritiene ad un vero e proprio incidente, con lo scolaro che potrebbe avere scambiato la sostanza tossica per acqua, per quanto assurdo possa sembrare. Oppure si pensa ad una sorta di gioco o di scommessa con qualche compagno di classe od amico. La vicenda rimarca per certi versi l’assurda proposta fatta alcuni mesi fa da Donald Trump, che venne aspramente redarguito dalla comunità medica e sanitaria mondiale per tali parole.