Barbara D’Urso svela i segreti della diretta: come si prepara

La popolare conduttrice di Mediaset Barbara D’Urso ha mostrato ai suoi followers la sua routine pre diretta televisiva.

La celebre conduttrice di Mediaset, Barbara D’Urso, è pronta a tornare in diretta. La scorsa domenica, infatti, il suo “Live Non è la D’Urso” è stato sostituito dall’intervista in esclusiva mondiale a Papa Francesco. La conduttrice tornerà però questa settimana.

Il talk domenicale di Barbara D’Urso è slittato di una settimana: il programma sarebbe dovuto tornare il 10 gennaio, invece andrà in onda il 17 gennaio per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre, come è stato annunciato sul comunicato di Mediaset. La decisione di sostituire “Live Non è la D’Urso” è arrivata proprio dal vertice dell’azienda, rappresentato da Pier Silvio Berlusconi. Da oggi pomeriggio, 12 gennaio, una tra le conduttrici più amate d’Italia torna con il suo talk pomeridiano.

Barbara D’Urso e i segreti di bellezza

Barbara D’Urso sembra aver fatto un patto con il diavolo, in quanto la conduttrice con i suoi 64 anni non ha niente da invidiare a donne molto più giovani di lei. La sua bellezza non conosce tempo, ma quali saranno i suoi segreti di bellezza?

La conduttrice inizia ogni giornata con mezzo litro d’acqua tiepida e un bicchiere di succo d’aloe e pratica un’ora e mezza di sport, tra danza e pilates. La sua è un’alimentazione sana, a base di centrifughe di frutta e verdura, con rape rosse, carote e mele. Per la diretta televisiva, però, Barbara D’Urso si affida al trucco sapiente delle make up artist, come ha mostrato sul suo profilo Instagram, condividendo con i suoi followers delle foto esclusive sulla sua preparazione pre-diretta.