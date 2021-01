Zibì Boniek, chi è: età, carriera, successi, vita privata

Zibì Boniek, ex calciatore di Juventus e Roma, è il presidente della Federcalcio polacca. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Zbigniew Kazimierz Boniek è un noto dirigente sportivo polacco, ex allenatore e ancor prima calciatore di ruolo centrocampista o attaccante. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Zibì Boniek

Zbigniew Kazimierz Boniek, detto Zibì, è nato a Bydgoszcz il 3 marzo 1956. Giocatore polifunzionale capace di svolgere ruoli principalmente sia da ala destra che da seconda punta, è cresciuto nel settore giovanile del Zawisza Bydgoszcz, squadra con cui ha debuttato nel calcio professionistico nel 1973, militando poi nel Widzew Łódź (1975-1982) con cui ha vinto i suoi primi trofei, i campionati nazionali nel 1981 e nel 1982.

Nell’estate 1982 è stato ingaggiato dalla Juventus, club dove è andato a comporre una coppia d’attacco di primo livello con Michel Platini, e dove ha ottenuto i maggiori successi della propria carriera con un campionato di Serie A, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e una Coppa dei Campioni vinti tra il 1983 e il 1985. E’ inoltre diventato il primo calciatore polacco a vincere una competizione confederale e uno dei primi provenienti dell’Europa orientale a farlo con una squadra non del proprio Paese d’origine. Nel 1985 si trasferì alla Roma dove rivinse una Coppa Italia, per poi concludere l’attività agonistica due anni più tardi.

Con la nazionale polacca Zibì Boniek ha disputato 80 incontri tra il 1976 e il 1988, compresi 6 nel campionato del mondo 1982, torneo in cui giunse al terzo posto e fu inserito nella squadra ideale; segnando 24 reti. Premiato due volte quale calciatore polacco dell’anno (1978 e 1982) e terzo nella graduatoria del calciatore europeo dell’anno 1982 – il massimo risultato raggiunto da un calciatore polacco -, Boniek è stato definito dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del calcio (IFFHS) e da testate quali World Soccer, The Guardian, Placar e France Football uno dei migliori giocatori della storia dei mondiali e, più in generale, del calcio nel XX secolo (compare anche nel FIFA 100 del 2004 e nella Hall of Fame FIGC del 2019).

Dopo aver allenato quattro club in Italia in diversi periodi tra il 1990 e il 1995 e la propria nazionale nel 2002 durante le qualificazioni al Campionato europeo 2004, senza però ottenere risultati di rilievo, Boniek ha ricoperto diverse cariche dirigenziali nel proprio paese, essendo eletto presidente della Federazione calcistica della Polonia (PZPN) nel 2012.

