Ospite a Non è l’Arena, il ricercatore Zambon lancia delle pesanti accuse contro il vicario dell’Oms Ranieri Guerra.

Il ricercatore dell’Oms, Francesco Zambon ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti di Ranieri Guerra, Direttore vicario dell’Oms in Italia ed ex direttore generale dell’ufficio di prevenzione del Ministero della Salute. Il ricercatore afferma che il noto medico gli avrebbe chiesto di falsificare dei dati riguardanti il piano pandemico del 2006.

Questo ha spiegato ieri a Non è l’Arena che inizialmente non aveva notato nulla di strano, ma anzi pensava che la richiesta ricevuta da Ranieri Guerra fosse in buona fede: “Quando ricevetti la mail con tono intimidatorio pensai che Guerra fosse in buona fede, e chiesi una verifica su tutti i piani pandemici dal 2006. Poi mi accorsi che non si trattava di buona fede ma di un copia e incolla”. Successivamente, però, Zambon aggiunge: “Non si trattava di buona fede, mi chiedeva di coprire o di falsificare qualcosa”.

Zambon contro Ranieri Guerra: “Voleva coprissi o falsificassi dati”

In un secondo momento lo stesso ricercatore chiarisce a cosa si riferisce: “Guerra stava cercando di coprire o mi chiedeva di falsificare qualcosa in un periodo in cui lui era stato direttore per la prevenzione. Quindi io vedevo un conflitto di interesse rispetto al ruolo che occupa oggi”. La querelle tra Zambon e Guerra va avanti ormai dallo scorso dicembre.

Quando le prime dichiarazioni del ricercatore sono emerse, il direttore vicario dell’Oms ha dichiarato: “Non capisco perché Zambon si senta oggetto di minacce e pressioni. Le Nazioni Unite sono molto particolari, nessuno può minacciare qualcuno di essere licenziato”. Sulle accuse di aver fatto pressioni per ritirare o modificare il rapporto, questo si è difeso: “Io non ho mai fatto ritirare nessun rapporto, io non ho potestà, lo decide l’ufficio di Copenaghen, io non sono nella catena di comando, non capisco perché Zambon parli di me”.

