Vite al limite, la storia di Megan: quanto pesava e com’è adesso

La storia di Megan è una tra le più tragiche di “Vite al limite”, soprattutto per la giovane età della protagonista. Ecco la sua storia e com’è adesso.

Megan Davis era in una situazione disperata quando si è affidata alle cure del dottor Nowzaradan e la sua clinica di Houston per il programma Real Time “Vite al limite“: 274 kg ad appena 24 anni, la ragazza era ormai obesa patologicamente e non riusciva più a condurre una vita normale e adatta alla sua età. La sua condizione l’aveva costretta ad abbandonare tutti i sogni che giustamente deve avere una ragazza così giovane. Ecco la sua storia e com’è diventata oggi.

Vite al limite, la storia di Megan e com’è oggi

Il rapporto con il cibo di Megan era davvero pessimo e si rifugiava nel mangiare per riempire il vuoto che aveva dentro. Un problema molto comune alle storie del seguitissimo programma di Real Time “Vite al limite” (“My 600lb life“, il titolo originale), che segue persone patologicamente obese che vogliono finalmente cambiare la loro vita, affidandosi alla clinica del dottor Nowzaradan, che assegnerà loro un regime dietetico per permettere la perdita di peso e poi, eventualmente, un intervento di chirurgia bariatrica.

Leggi anche–> Vite al Limite, Dominic espulso dal programma: come è diventato oggi

Megan ha avuto un’infanzia difficile e trova nel cibo spazzatura, l’unico godimento della sua vita. Sua madre l’ha sempre assecondata in questo, non riuscendo ad imporsi e portandole tutto quello che lei ha sempre chiesto da mangiare. Così, a 24 anni Megan ha dovuto abbandonare tutti i suoi sogni che i 274 kg che si portava addosso le avevano impedito di perseguire. Il percorso con il dottor Nowzaradan si è rivelato più difficile del previsto e Megan non riusciva a rispettare il regime affidatole, tanto da perdere solo 55kg nel corso dei mesi. Questo ha impedito al dottore di fissare una data per l’intervento chirurgico.

Leggi anche–> Vite al limite, la storia di Karina: quanto pesava e com’è adesso

Oggi, Megan non si è persa d’animo e ha continuato a seguire i consigli del dottor Nowzaradan e tutta la fatica l’ha ripagata. Nonostante non si mostri molto sui social network, alcune fonti hanno parlato di una Megan completamente diversa e che mangia sano e fa sport regolarmente.