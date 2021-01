Viaggi virtuali a sorpresa: il sito tutto da scoprire. Ecco Random Street View e come funziona.

A parte la breve parentesi estiva, è quasi un anno che non possiamo più viaggiare a causa della pandemia di Covid-19. Tra lockdwon e restrizioni varie se qualche spostamento in Europa è stato consentito dall’estate fino all’autunno, i viaggi intercontinentali si sono fermati, a parte poche eccezioni.

Con l’arrivo della seconda ondata di contagi a ottobre, i viaggi se non espressamente vietati sono stati comunque sconsigliati e sono state previste diverse restrizioni, tra quarantene e tampone obbligatorio. A parte i rientri a casa per Natale, dunque, anche negli ultimi mesi si è viaggiato poco o per niente, anche a causa delle restrizioni alla mobilità fuori dalla regione di residenza.

Con l’avvio della campagna vaccinale si aprono nuovo spiragli alla possibilità di viaggiare nei prossimi mesi. Inoltre, con la bella stagione i rischi di contagio diminuiscono. Ci sarà, tuttavia, da aspettare ancora del tempo perché stiamo entrando in una nuova, terza ondata di contagi. Sarà dunque un inverno di emergenza, con nuove restrizioni e ancora stop a turismo e viaggi. Perfino la riapertura degli impianti sciistici in Italia il 18 gennaio è in forse.

Bloccati ancora nelle nostre case, nulla ci impedisce di viaggiare con il sogno e soprattutto con la realtà virtuale e la gran quantità di video e immagini che troviamo sul web. Non è la stessa cosa che viaggiare di persona, certo, ma almeno abbiamo la possibilità di evadere e non pensare alle preoccupazioni di tutti i giorni.

Durante la prima ondata di contagi e il lockdown di primavera, vi abbiamo segnalato diversi siti online per viaggi virtuali. Qui ve ne proponiamo uno nuovo che vi offre viaggi virtuali a sorpresa in tutto il mondo. Ecco di cosa si tratta.

Viaggi virtuali a sorpresa: un sito web tutto da scoprire

Per non pensare alla pandemia e fuggire dalla routine quotidiana, ora che le feste e i ponti natalizi sono finiti, il web è una miniera piena di risorse e di siti bellissimi per viaggi virtuali.

Qui in particolare vi segnaliamo il Random Street View, un sito web per viaggi virtuali a sorpresa, dove le destinazioni di viaggio vengono scelte per voi casualmente (random) dal portale. Potete trovarvi così a Berlino o a Parigi oppure nel mezzo dei campi del Minnesota, nel mezzo dei boschi finlandesi o nella campagna intorno a Budapest. La prima scelta appare quando si accede al sito, poi le altre mete di viaggio si possono visitare virtualmente cliccando sul box che compare sullo schermo a sinistra con la scritta “Next, random location” e la freccia. Continuando a cliccare appaiono sempre nuove destinazioni in tutto il mondo: il deserto del Cile, le Hawaii, le coste dell’Islanda. E così via.

Random Street View funziona in modo molto semplice e usa la tecnologia di Google Street View. Sullo schermo appare una strada o un luogo come lo vediamo con il servizio di Google, con le frecce direzionali. Da questo luogo, selezionato in base alla selezione casuale del sito, ci si può spostare cliccando con l’indicatore del mouse sulle frecce. In alto a destra sullo schermo compare la mappa di Google con l’omino segnaposto che indica il luogo in cui ci si trova.

Nella ricerca delle mete casuali di viaggi virtuali appaiono spesso luoghi rurali, anche in mezzo al nulla o ai margini delle grandi città e delle più conosciute mete di viaggio. Può anche capitare di trovarsi in un quartiere poco conosciuto di una famosa capitale. Tutto avviene a caso, a seconda di dove vi porta Random Street View. È possibile comunque limitare la scelta a singoli Paesi. Inoltre, si possono cercare anche destinazioni specifiche. Potete salvare le vostre ricerche e condividerle su Facebook e Twitter.

Il sito vi offre l’occasione di esplorare la vostra prossima destinazione e pianificare il vostro viaggio.

