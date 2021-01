Vaccino Covid, la nuova variabile: cosa succede in caso di mutazione

Il vaccino anti-Covid di BioNTech può essere modificato in tempi relativamente rapidi in caso di mutazione del virus grazie alla nuova tecnologia a mRna.

Il mondo intero ha tirato un sospiro dopo la scoperta e le prime somministrazioni del vaccino anti-Covid. Ma l’entrata in scena di nuove varianti del Coronavirus ha riacceso il dibattito nella comunità scientifica: cosa succede in caso di mutazioni?

Gli addetti ai lavori ritengono improbabile che i vaccini possano perdere di efficacia a causa della presenza di varianti del virus. E per dimostrarlo i ricercatori sono già all’opera. Anche nella peggiore delle ipotesi – quella di un calo della risposta immunitaria -, i vaccini a mRna, fra cui quello di Pfizer-BioNTech, in uso in Italia, e quello di Moderna, potrebbero essere adattati rapidamente.

L’arma segreta del vaccino contro il Coronavirus

E’ stata proprio la casa farmaceutica BioNTech ad annunciare che grazie alla nuova tecnologia impiegata si potrebbe produrre un nuovo vaccino in tempi relativamente brevi: anche solo sei settimane. La nuova variante scoperta nel Regno Unito presenta mutazioni multiple, ma la maggior parte non riguardano le parti del virus che attivano la risposta immunitaria, come spiega il Ceo di BioNTech, Ugur Sahin: “Questo ci fa ben sperare che la risposta basata sulle cellule T funzioni ancora, ma abbiamo bisogno di esperimenti per quantificare quanto è ancora attiva”.

Il punto sottolineato da BioNTech è che proprio l’uso dell’mRna semplifica i cambiamenti dei vaccini. In questo tipo di vaccini ci si serve di un frammento di codice, l’mRna (o Rna messaggero), che porta le informazioni necessarie durante la trascrizione dall’Rna al punto in cui avviene la sintesi delle proteine. “In linea teorica”, spiega l’immunologa tedesca Özlem Türeci, “ciò che faremmo è cambiare l’inserto e sostituire la variante del virus con un’altra variante senza toccare la piattaforma”.

