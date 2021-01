Quanti vaccini sono stati consegnati e fatti? I dati Regione per Regione

Prosegue la vaccinazione in Italia con i vari dati aggiornati Regione per Regione: scopriamoli insieme con le differenze dei vaccini

In Italia finora sono state vaccinate 643mila persone con un risultato estremamente importante. A partire dai dottori, infermieri ed operatori socio sanitari che sono le priorità al momento. Ottimo risultato in Campania, che guida la classifica con circa 68mila dosi somministrate, più del 100% rispetto a quelle consegnate. Percentuali alte anche in Sardegna (15mila dosi somministrate), Toscana (44mila), Veneto (68mila). Prosegue, invece, la vaccinazione in Lombardia con il 44% di dosi somministrate fino ad oggi. C’è bisogno di una forte accelerazione per arrivare entro marzo a sei milioni di vaccinati tra prima e seconda dose. Finora 518mila sono le persone vaccinate che appartengono al ramo di operatori sanitari e sociosanitari; 83mila personale non sanitario e, infine, circa 41mila per ospiti delle strutture residenziali.

Vaccini Italia, dosi esaurite in Campania

Nella giornata di ieri ha diramato un comunicato ufficiale il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha svelato: “Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi”. Infine, ha concluso: “Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi”.