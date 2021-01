Uomini e Donne: anticipazioni puntata dell’11 gennaio

Uomini e Donne torna con il suo consueto appuntamento. Anche oggi non mancheranno i colpi di scena e le sorprese.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Riguardo la puntata di oggi sono trapelate delle news scottanti su Sophie Codegoni.

La ragazza avrebbe passato gli ultimi giorni a riflettere per prendere una decisione su Matteo Ranieri. Nelle scorse puntate i due sono apparsi ai ferri corti, scopriamo se qualcosa è cambiato.

Uomini e Donne: una puntata ricca di colpi di scena

Sophie e Matteo avevano fatto parlare anche nelle scorse puntate e quest’ultimo aveva dichiarato che se fosse stato scelto avrebbe detto “no”. Fatte queste premesse la Codegoni avrebbe deciso di non portare il corteggiatore in esterna e di lasciarlo a casa. Per questo motivo in studio si potranno visionare le uscite fatte con gli altri ragazzi, ma Ranieri ha preparato una sorpresa per la 18enne e potrebbe riuscire a farsi perdonare.

Leggi anche -> Uomini e Donne, flirt tra Mario Balotelli ed ex corteggiatrice?

La Codegoni è uscita con Antonio e Giorgio, mentre Matteo è rimasto a casa. Nonostante alcuni screzi e incomprensioni, il corteggiatore coglierà la palla al balzo e in studio spiegherà le affermazioni fatte nelle scorse puntate. In base alle indiscrezioni, le sue parole avrebbero piacevolmente stupito la tronista. Ranieri giocherà tutte le sue carte per farsi perdonare e farà un regalo speciale a Sophie.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Spazio anche a Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri. Tra i due sembra andare tutto a gonfie vele dato che l’intesa fisica è eguagliata da aspetti caratteriali simili.

Leggi anche -> Roberta Di Padua, ecco chi è la dama del trono Over

Nonostante questo la donna dichiarerà di non vedere di buon occhio alcuni atteggiamenti dell’uomo. Per scoprire la sua decisione, non resta che guardare l’episodio di oggi.