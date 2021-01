Uomini e Donne, lite furiosa tra Ida e Riccardo: lei critica le “prestazioni”

Il ritorno di Ida Platano nello studio di Uomini e Donne è stato a dir poco burrascoso: si è subito accesa una feroce lite con Riccardo Guarnieri con tanto di rivelazioni “piccanti”.

Ida Platano torna a Uomini e Donne ed è subito rissa con Riccardo Guarnieri. Il Cavaliere ha dichiarato di non volere un “bis” di quanto già avvenuto in passato e ha accusato l’ex dama del Trono Over di aver lanciato frecciatine sui social, giudicando squallido il fatto che gli abbia restituito l’anello. Apriti cielo…

Tutto ciò che non va tra Ida e Riccardo

Ida ha risposto per le rime a tutte le osservazioni di Riccardo, dicendosi certa del fatto che lui in realtà non voleva formare una famiglia e descrivendolo come una persona narcisista che si è nutrito dell’amore che lei gli ha dato senza ricambiarlo. “Ti sei ripulito per tornare nel programma”, gli ha urlato Ida furiosa, e “fare lo show”. Poi è scesa più sul personale: “Mi hai fatto sempre sentire sbagliata, che non si sa vestire. La valigia per due mesi e mezzo per terra… Non fa l’amore con me. Come faccio a stare con una persona che dice di amarmi e non sta con me”.

Ida ha confessato che non sarebbe voluta arrivare a questo e che ci sono dei “gesti che nessuno sa”, ribadendo quanto già dichiarato in passato, ovvero che ha toccato il fondo a causa della loro relazione. E di fronte alle perplessità di Gianni Sperti sull’assenza di rapporti intimi in due mesi e mezzo di convivenza ha precisato che ce ne sono stati solo due… “Io ero sempre sbagliata, nel momento sbagliato. Tu non volevi niente da me”, ha continuato Ida, giurando di averlo sempre trattato “come un principe” a casa sua.

La risposta di Riccardo è stata caustica: “Ho capito che lontano da te sto benissimo”. E si è detto convinto del fatto che Ida abbia finto la seconda volta che sono tornati insieme. La stessa Maria De Filippi si è sentita in dovere di intervenire per cercare di fargli comprendere il punto di vista di Ida e convincerlo che non si può passare la vita rinfacciando. Ma i suoi sforzi di mediazione non hanno sortito alcun effetto e alla fine anche lei ha alzato le mani…