The Undoing, chi è il marito di Nicole Kidman: la storia di Keith Urban

Il cantante neozelandese Keith Urban ha sposato la bellissima attrice Nicole Kidman. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Nicole Kidman ha trovato chi è riuscito a farle dimenticare Tom Cruise, con cui ha divorziato nel 2001: è il cantautore neozelandese Keith Urban, che è sposato con la bellissima e bravissima attrice ormai da 15 anni. Artista dalle mille risorse e capacità, ecco tutto quello che sappiamo sul marito di Nicole Kidman, Keith Lionel Urban.

Chi è Keith Urban, marito di Nicole Kidman

Keith è nato il 26 ottobre 1967 a Whangarei in Nuova Zelanda ma si è trasferito in Australia quasi subito. Ha coltivato la passione per la musica fin da molto piccolo, all’età di 6 anni infatti, ha iniziato a suonare la chitarra. La sua famiglia lo ha sempre sostenuto nei suoi interessi, non a caso la sua prima chitarra è stata proprio acquistata dai suoi genitori. Ben presto ha cominciato a prendere forma il suo gusto musicale e la sua passione per la musica country, che lo ha portato fino a Nashville, capitale storica del genere. E’ proprio lì che Keith si è formato musicalmente, ha preso lezioni di chitarra e ha iniziato a lavorare come turnista.

Leggi anche–> Nicole Kidman si confessa: “La fede cattolica mi guida”

Keith ha conosciuto la sua futura sposa Nicola Kidman durante un evento musicale negli Stati Uniti. E’ nel 2006, circa 15 anni fa, che Keith ha sposato la Kidman con un matrimonio con rito cattolico, dopo che i due si sono frequentati per un anno. Sono noti al pubblico i problemi di Urban con l’abuso alcol e di sostanze stupefacenti, che hanno portato la coppia a firmare un accordo per cui lui rinuncia ai beni della moglie in caso di una ricaduta.

Leggi anche–> Nicole Kidman irriconoscibile, il cambiamento lascia senza parole

Nel 2008 è nata la prima figlia della coppia, Sunday Rose e la seconda è arrivata due anni dopo, nel 2010, Faith Margaret, nata da madre surrogata. Keith e Nicole al momento abitano a Nashville, nel Tennessee, da ormai qualche tempo.