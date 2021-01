The Undoing, le scene hot di Matilda De Angelis: l’attrice colpisce tutti

La giovanissima attrice Matilda De Angelis sta riscuotendo in Italia sempre più successo. Le sue ultime scene hot hanno sorpreso tutti i fan.

L’attrice italiana Matilda De Angelis sta conquistando sempre di più il cuore di tutti i telespettatori. La giovanissima donna, con il suo talento, sta percorrendo la strada del mondo dello spettacolo, consolidando, film dopo film, la sua carriera da attrice e star del cinema. The Undoing è il suo lavoro più recente, ed ha fatto molto discutere per via della presenza di alcune scene hot, che hanno stupito tutto il pubblico. Scopriamo insieme qualcosa di più.

La miniserie The Undoing – Le verità non dette, diretta da Susanne Bier è arrivata su Sky e Now Tv l’8 Gennaio, ed ha già riscosso un enorme successo. Uno dei personaggi chiave della serie è proprio la splendida Matilda De Angelis, la quale si è trovata a recitare al fianco di niente meno che Nicole Kidman e Hugh Grant, Nei panni della giovane ed ammaliante Elena Alves. In una videointervista, la ragazza ha raccontato l’esperienza, confessando di essere stata davvero nervosa prima delle riprese. “Ero molto nervosa, dormivo male, il jet lag mi faceva impazzire, però devo dire che ho trovato proprio un ambiente bello, costruttivo, libero, e mi sono sentita anche molto a mio agio.” ha dichiarato Matilda. “Ero partita veramente con una paura smisurata, di quello che avrei trovato lì, invece poi mi ha dato la conferma che il cinema è un po’ un paese, una volta che se ci sei trovi casa anche lì”.

Matilda ha dovuto affrontare, durante le riprese, alcune scene di nudo integrale. La presenza della regista Susanne Bier è stata per lei di fondamentale importanza. “Mi sono sentita davvero al sicuro perché sapevo che lei poteva capirmi completamente e che avrebbe fatto del suo meglio per me, per il progetto, e per il mio personaggio”. Sul set, ha aggiunto la ragazza, era presente anche un coordinatore incaricato di garantire che ogni attore vivesse le scene più delicate in totale serenità. “Venivano e dicevano ‘Puoi prendere la mano di Hugh e metterla dove vuoi’. Quando ti senti autorizzato e prendi il controllo delle cose, diventa facile. Il problema è quando non hai quel controllo. È allora che può essere brutale”.

The Undoing: trama della serie interpretata da Matilda De Angelis, Hugh Grant e Nicole Kidman

The Undoing è una serie tv resa disponibile su Sky e Now Tv a partire dall’8 Gennaio 2021. Quest’ultima ha fatto molto discutere, soprattutto negli USA. Tratta la storia di Grace Faster, una psicoterapeuta interpretata da Nicole Kidman, che vive felice con suo marito Jonathan, un oncologo, interpretato da Hugh Grant. La vita dei due coniugi, i quali hanno anche un figlio insieme, viene improvvisamente stravolta da un’accusa di omicidio. È proprio in quest’ultima circostanza che, nei panni dell’ammaliante Elena Alves, entra in gioco la splendida Matilda De Angelis. La ragazza ha saputo dimostrare egregiamente il suo talento anche al fianco di due strepitosi attori, lasciando tutto il pubblico a bocca aperta.