Test della personalità, cosa vedi nell’immagine? Scopri i tuoi lati segreti

L’immagine-test che vedete sopra vi può aiutare a scoprire lati nascosti del vostro carattere: voi cosa vedete?

Per il test odierno vi proponiamo un’immagine che punta a rivelare lati nascosti del vostro carattere. La tipologia d’immagine è ascrivibile alla corrente psicologica Gestalt, nata in Germania all’inizio del XX secolo. Gli studiosi che applicavano questa teoria erano convinti che l’individuazione di una forma piuttosto che un’altra all’interno di un disegno che ne conteneva più d’una, infatti, potesse fornire un quadro della nostra personalità.

Lo spunto portato avanti in questa corrente psicologica è lo stesso dal quale si partiva per il test di Rorschach. In quel caso la proiezione mentale serviva ad identificare una patologia psichiatrica. Il test consisteva nel cercare di indicare le immagini contenute in una serie di cartoncini che presentavano delle macchie d’inchiostro dalla forma indefinita. Nel nostro caso, invece, lo scopo è solo quello di individuare una propensione personale nel modo di affrontare la quotidianità.

Test della personalità, voi cosa vedete?

Il funzionamento del test è semplicissimo, osservando l’immagine che trovate sopra, dovete indicare quale delle figure presenti colpisce prima la vostra attenzione. In base alla scelta fatta verrete inseriti in un profilo tipo. Ecco i risultati:

L’albero

Se la prima cosa che avete visto è l’albero con i rami secchi, significa che siete delle persone coraggiose. Non c’è nulla che vi spaventi, nulla che non vogliate affrontare per timore del fallimento. Questa vostra attitudine a mettervi in gioco vi permette di ottenere ottimi risultati in ambito professionale ed anche di acquisire un bagaglio d’esperienza che vi sarà utile nell’affrontare le situazioni in futuro.

I due amanti

se la prima cosa che avete notato sono invece i volti dei due amanti accanto all’albero, significa che siete delle persone molto creative e fantasiose. Siete persone originali, che utilizzano la propria creatività per affrontare la vita. Siete intuitivi e dunque in grado di risolvere qualsiasi problema dobbiate affrontare.

I bambini sulle radici

Se infine avete notato prima i volti dei bambini nascosti nelle radici e sul tronco dell’albero, significa che siete delle persone che non amano le complicazioni. Amate la semplicità e vi piace che ogni aspetto della vostra vita si incastri perfettamente senza invadere gli spazi emotivi e la libertà. Siete delle persone empatiche che non negano mai il proprio aiuto a chi ne ha bisogno.