Suicidio Lucio Marrocco, la moglie svela: “Morte sul lavoro”

Ancora novità importanti per quanto riguarda la morte suicida del dottore Lucio Marrocco, responsabile vaccinazione anti Covid

Sono stati giorni incredibili per la morte del medico Lucio Marrocco, responsabile delle vaccinazioni anti Coronavirus di Cosenza, che si è lanciato dal balcone morendo sul colpo. La moglie, la dottoressa Simona Loizzo, è intervenuta a Non è l’Arena, svelando ciò che è successo: “Il suicidio di mio marito è una morte sul lavoro”. Poi ha parlato anche di come si erano conosciuti: “Trenta anni fa ci siamo conosciuti alla Cattolica, entrambi ci siamo laureati in Medicina. Ero rientrata da un’esperienza di studio in America, avevamo deciso di tornare così a Cosenza perché era più facile crescere i figli ed eravamo medici giovanissimi”.

Suicidio Lucio Marrocco, la moglie svela tutto

Successivamente la stessa donna ha rivelato le ultime ore di suo marito: “Quella sera non funzionava la email aziendale, lui non riusciva nemmeno a mandare i dati alla Regione“. Infine, ha aggiunto dettagli importanti: “Lucio aveva eseguito diecimila tamponi, ogni dipendente che si contagiava lui lo viveva drammaticamente: ogni sera chiamava i contagiati per chiedere come stessero”.