Stasera in tv, Report: nuove inchieste su mascherine cinesi e decessi covid

Stasera in tv ritorna Report. Il programma proporrà, come sempre, nuove inchieste dai temi vari e avvincenti.

Oggi, lunedì 11 gennaio, ritorna Report con il suo consueto appuntamento. I telespettatori sono pronti a collegarsi su Rai 3 alle ore 21:20.

Un appuntamento da non perdere dato che si cercherà di far luce su diversi casi di inchiesta, ma non solo. I riflettori verranno puntati anche su un famosissimo youtuber e si tornerà a parlare di Covid.

Stasera in Tv, Report: ecco di cosa tratteranno le inchieste

La puntata parte subito forte con l’inchiesta “Gli smascherati” di Rosamaria Aquino con la collaborazione di Norma Ferrara ed Edoardo Garibaldi. Si mostrerà la dinamica attuata dal Commissario per l’emergenza coronavirus che ha affidato gli appalti per l’acquisto di dispositivi di protezione quasi sempre senza gara. L’emergenza sanitaria ha anche costretto l’Italia ad appoggiarsi agli acquisti esteri, soprattutto dalla Cina. In tutto ciò, il nostro Paese sarà riuscito a creare una filiera produttiva nazionale?

Leggi anche -> Penso che un sogno così con Beppe Fiorello, ospiti e anticipazioni

Questa inchiesta spazierà dalle aziende cinesi da cui sono state acquistate mascherine a prezzi elevati, dalle imprese del Cura Italiano per poi arrivare al maxi appalto Fca. Il caso non finisce qui perché si parlerà anche di mediatori diventati milionari e dell’arrivo di mascherine cinesi nonostante non siano più state comprate.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’inchiesta “In diretta” di Giuliano Marrucci con la collaborazione di Eleonora Zocca parla invece di PewDiePie. Dieci anni fa questo famosissimo youtuber caricava il suo primo video mentre giocava ai videogiochi. Ad oggi conta milioni di visualizzazioni e si pensa che i suoi contenuti siano stati visti circa 26miliardi di volte. Per quanto riguarda i guadagni del 2020, lo youtuber dovrebbe aver guadagnato circa un po’ meno di 60 milioni di dollari. In effetti, il gaming è un settore che continua a espandersi e oggi molti youtuber sono passati a Twitch che si basa sul live streaming. Nell’indagine si Report si prova ad analizzare la dinamica che porta al successo, ma individuando anche le lacune finanziarie del gaming.

Leggi anche -> Zona rossa Lombardia, Fontana lancia l’allarme: “Numeri terrificanti”

L’ultimo caso è “Dietro il dato” di Antonella Cignarale con la collaborazione di Marzia Amico. In esso si torna a parlare di Covid e di come l’Italia non sia ancora in possesso di un dato nazione concreto sul rischio di trasmissione e contagio in ambito lavorativo, familiare o ricreativo. Questo fatto causa una lettura limitata della situazione pandemica e ad esso si aggiungono altri interrogativi. Uno dei più importanti riguarda il bollettino giornalieri in cui non si capisce se la diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva sia data da pazienti dimessi o deceduti. A ciò si aggiunge la poca chiarezza su come vengano calcolati i dati sui decessi.