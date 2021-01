Spezia Sampdoria Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Spezia e Sampdoria è il posticipo della 17esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Classifica di Serie A ridisegnata con il Milan che stacca l’Inter di tre punti e la Juventus che prova a farsi sotto in vista proprio del big match con i nerazzurri. Questo il quadro che emerge dalla 17esima giornata di campionato, sempre in attesa del posticipo di questa sera tra Spezia e Sampdoria.

Si tratta di un derby inedito per la Serie A: le due squadre liguri, infatti, non si sono mai affrontate in partite ufficiali. Quella di questa sera è dunque una sfida dal sapore speciale tra due squadre che vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere nell’ultima giornata di campionato.

Precedenti di Spezia – Sampdoria e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Alberto Picco di La Spezia tra i padroni di casa dello Spezia e la Sampdoria è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Come detto, visto anche che questo è per lo Spezia il primo campionato in assoluto in Serie A, non ci sono sfide ufficiali tra le due squadre, che invece si sono affrontate diverse volte in amichevole. Dopo tre pareggi per zero a zero, a fine 2011, un’amichevole tra le due formazioni vide i blucerchiati imporsi per quattro a due. L’8 settembre 2018, fu invece lo Spezia a vincere in amichevole per due a uno. Un anno dopo, sempre in amichevole estive, la Samp vinse 5-3 il derby. Si tratta del precedente più recente.

Spezia e Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni

Italiano e Ranieri stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Agudelo. ALL.: Italiano.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. ALL.: Ranieri.