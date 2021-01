Sparatoria a Chicago, giovane apre il fuoco all’impazzata: è strage

Un ragazzo ha compiuto una sparatoria a Chicago colpendo all’impazzata per le strade della città statunitense. Il bilancio è molto grave.

Nel corso della giornata di ieri è avvenuta una sparatoria a Chicago, con un uomo che ha imperversato per le strade della città degli Stati Uniti. Armato di tutto punto, un 32enne ha iniziato ad aprire il fuoco all’impazzata contro chiunque gli capitasse a tiro e senza alcun motivo. Questa follia ha portato alla morte di tre persone oltre a diversi feriti, con l’incubo che ha avuto fine solo dopo che la polizia ha ucciso lo stesso autore della sparatoria a Chicago.

Leggi anche –> Madre e figlio morti, drammatico ritrovamento in casa: “Assenti da giorni”

Già sabato comunque risultano esserci state delle violenze, ed in quella circostanza le autorità del posto hanno riferito dell’uccisione di un uomo di 30 anni all’Università di Chicago. La vittima era stata freddata a colpi di pistola alla testa mentre si trovava nella sua auto. Il killer è stato identificato come il 32enne Jason Nightengale e tra le sue vittime c’è anche una guardia giurata di 46 anni. Questi è penetrato in alcuni palazzi e ha iniziato ad aprire il fuoco all’impazzata, uccidendo poi anche un 20enne.

Leggi anche –> Ucciso con una katana, la fine atroce del 13enne massacrato da coetanei

Sparatoria a Chicago, il killer freddato dalla polizia

Tra i feriti per via delle sue sconsiderate azioni ci sono anche due anziane ed una adolescente, tutte attualmente ricoverate in ospedale in condizioni molto gravi. Tutto è finito dopo uno scontro a fuoco tra Nightengale e la polizia. Già poco prima il killer era riuscito a scampare ad uno scontro con le forze dell’ordine.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Ragazzo ucciso a 15 anni, l’amante 19enne temeva potesse parlare

Poco dopo però è avvenuto un nuovo contatto, all’interno di un parcheggio, nel corso del quale l’assassino è stato eliminato. Orami le sparatorie in circostanze simili negli Stati Uniti non si contano più. La legge da quelle parti consente praticamente a chiunque, dai giovanissimi in poi, di potere reperire armi da fuoco nei negozi senza alcun controllo.