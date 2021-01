Sanremo, arriva l’annuncio di Maria De Filippi: “Lo farei solo…”

Novità importanti per Maria De Filippi, che ha svelato il suo sogno durante l’ospitata a Che tempo che fa da Fabio Fazio

Serata divertente quella trascorsa a Che Tempo che Fa con Maria De Filippi ospite da Fabio Fazio. Subito è andata in scena la famosa scena della busta con la missiva mandata da Luciana Littizzetto con il postino d’eccezione Nino Frassica. La stessa conduttrice di Mediaset, dopo le polemiche delle scorse ore per il pubblico presente e il mancato distanziamento in studio, ha svelato: “Gli studi dove lavoro sembrano ospedali ormai. Le registrazioni del programma risalgono ad un periodo più tranquillo da questo punto di vista”. Inoltre, ha rivelato che in questa nuova edizione di C’è posta per te non ci sarà alcun ospite internazionale perché sarebbe stato difficile accoglierlo durante la pandemia.

Leggi anche –> Maria De Filippi passa alla Rai? Perché si parla del suo addio a Mediaset

Leggi anche –> Maria De Filippi nonna, l’annuncio della conduttrice che fa felici i fan

Sanremo, la rivelazione di Maria De Filippi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente la stessa De Filippi ha svelato anche la possibilità di tornare sul palco di Sanremo, dopo l’esperienza del 2017 insieme a Carlo Conti. Ora il suo obiettivo è anche quello di rifarlo, ma soltanto ad una condizione, ossia insieme ad amiche donne: “Lo rifarei con Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Mara Venier: un Festival delle donne sarebbe divertente”. Nello scorso novembre, infine, è saltata anche una serata dedicata al tema della violenza contro le donne insieme alla Ferilli e Fiorella Mannoia, ma la puntata è saltata sempre a causa delle problematiche per il Covid. Prima di salutare tutti, la conduttrice di Canale5 ha svelato anche un suo possibile passaggio in Rai: “Ebbi un’offerta di contratto in Rai solo dopo anni passati in Mediaset. Poi da allora nessuno mi ha più chiesto di andare”: