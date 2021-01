Pomeriggio 5, Antonella Elia riconquistata da Pietro Delle Piane?

Scintille a Pomeriggio 5! Nella puntata di oggi dello show di Barbara D’Urso, Pietro Delle Piane ha cercato di riconquistare la sua amata Antonella Elia…

Nella puntata di oggi 11 gennaio 2021 “Pomeriggio 5” Barbara d’Urso cercato di strappare una confessione a Pietro Delle Piane: nel suo cuore c’è ancora Antonella Elia? L’attore ha risposto in maniera molto originale, dimostrando tutto il suo impegno nel tentare di riconquistare la sua amata ex fidanzata, dopo un lungo tira e molla seguito alla partecipazione della coppia a Temptation Island.

Pietro Delle Piane, la poesia per Antonella Elia

Pietro ha ammesso a Barbara di essere molto innamorato di Antonella, oggi opinionista del Grande Fratello Vip. Per lei, ha recitato dei versi di Jim Morrison h, frontman dei Doors e icona della cultura rock anni ’60. “Smetterò di amarla soltanto quando un pittore sordo dipingerà sulla tela il rumore di un petalo di rosa che cade su un pavimento di cristallo di un castello che non è mai esistito.”: ecco la bellissima poesia che Pietro ha recitato per la sua innamorata.

Nonostante le battute dei presenti in studio che hanno preso in giro bonariamente l’attore, Pietro Delle Piane sembra proprio intenzionato a riconquistare la sua amata Antonella, che è finora sempre stata decisa nel non voler tornare insieme al suo ex compagno. La showgirl aveva di recente raccontato ad Alfonso Signorini di non aver fatto ancora pace con Pietro, quindi le speranze per lui sembrano davvero poche.

Lo stesso racconto si era ripetuto da Silvia Toffanin a “Verissimo“, dove la Elia aveva ribadito di aver dato diverse possibilità all’ex prima di decidere di non volerci tornare insieme. La rottura tra i due sembra non essere stata troppo tranquilla, infatti. Ma pare proprio che Pietro non voglia arrendersi e tentarle tutte per riconquistare il suo grande amore.