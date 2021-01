Tutto quello che bisogna sapere su PewDiePie, chi è lo Youtuber: carriera e curiosità, vero nome e polemiche.

Svedese classe 1989, PewDiePie si chiama in realtà Felix Kjellberg ed è un personaggio di internet e commentatore di videogiochi con decine di milioni di abbonati su YouTube. Già nel 2012 aveva un milione di iscritti al suo canale e tre anni dopo ha raggiunto qualcosa come 10 miliardi di visualizzazioni.

Attualmente, il suo è il secondo canale sulla piattaforma di YouTube con più iscritti al mondo. Alcune sue iniziative in passato sono state oggetto di polemiche, come quando nel 2017, ha pagato un paio di uomini per tenere uno striscione con scritto “Morte a tutti gli ebrei”, sostenendo poi essere “solo uno scherzo” per dimostrare “quanto sia pazzo il mondo moderno”.

Polemiche e controversie sulla figura di PewDiePie

Dopo quell’episodio, lo Youtuber venne tacciato di avere simpatie neonaziste, ma ha sempre respinto queste voci. Qualche mese fa, infine, un insegnante della scuola media di Seattle ha ricevuto minacce dopo aver accusato ‘PewDiePie’ di razzismo e antisemitismo. Nel marzo 2019, dopo la strage in una moschea in Nuova Zelanda, lo Youtuber finì di nuovo al centro delle polemiche, in quanto l’autore dell’attentato lo avrebbe nominato come sua fonte di ispirazione.

A dicembre del 2019, PewDiePie è finito al centro dell’attenzione da parte di tutti, per la sua clamorosa scelta di abbandonare la piattaforma di Youtube. Qualche mese dopo, invece, a maggio dello scorso anno, lasciò invece la piattaforma DLive per tornare appunto a ‘casa’, ricominciando a pubblicare su Youtube. Spiegò: “YouTube è la mia casa da oltre un decennio e lo streaming live sulla piattaforma sembra una scelta naturale mentre continuo a cercare nuovi modi per creare contenuti e interagire con i fan di tutto il mondo”.