Patrizia De Blanck, il figlio di Marina Ripa: “Non ho bisogno di lei”

Patrizia De Blanck e il figlio di Marina Ripa di Meana, scontro all’ultimo sangue ma lui confessa: “Non ho bisogno di lei”.

Non troppo tempo fa il figlio di Marina Ripa di Meana è stato invitato in televisione da Barbara D’Urso, a cui ha fatto alcune rivelazioni scioccanti sul conto di Patrizia De Blanck, ex concorrente del Grande Fratello VIP. L’uomo ha raccontato che la nobildonna ha “un rapporto difficile” con l’igiene personale, confermando i gossip che già giravano introno alla De Blanck ma anche scatenando inibite polemiche. Patrizia, poi, una volta uscita dalla casa del GF ha accusato l’uomo di aver usato il suo nome solo per ottenere visibilità.

Patrizia De Blanck, furiosa lite con il figlio di Marina Ripa di Meana

Il figlio di Marina Ripa, chiaramente, ha smentito le accuse durante un’intervista concessa al magazine Nuovo. “Non ho certo bisogno di lei per andare in tv”, ha detto. “Dopo aver passato 30 anni della mia vita al fianco di Marina Ripa di Meana gli argomenti di certo non mi mancano per andare nei talk…”. L’uomo ha poi spiegato di aver solo riportato voci che già da tempo girano sul conto della De Blanck: “Ho detto in tv che a Roma gira voce che lei non abbia un buon rapporto con il sapone… Ho usato toni scherzosi…”.

Patrizia, invece, ci è rimasta molto male e appena ha saputo dell’accaduto ha telefonato l’uomo. Lui racconta: “Appena uscita dalla Casa mi ha telefonato dicendomi che Marina si sarà rivoltata nella tomba…”.