Oroscopo del giorno, martedì 12 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo oramai avvicinando alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 12 Gennaio 2021.

La terza settimana del mese è oramai cominciata, e siamo tutti pronti a scoprire cosa ci riserverà questo martedì. Che cosa avranno oggi in serbo per noi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento giusto per scommettere e lasciarsi andare? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 12 Gennaio 2021.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dall’11 al 17 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Martedì 12 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi fareste meglio ad evitare discussioni e conflitti e a scegliere la via della diplomazia. Via libera sul lavoro, ma cercate in ogni caso di mantenere la calma e di non agitarvi di fronte agli imprevisti.

Toro. Le prossime ore saranno per voi decisamente positive. Venere e la Luna saranno dalla vostra parte e vi daranno la spinta giusta per affrontare la giornata all’insegna dell’amore e dei sentimenti. Lanciatevi quindi senza paura.

Gemelli. La giornata si prospetta per voi decisamente interessante. C’è la possibilità che qualche nuovo incontro vi stravolga la mattinata, tenete gli occhi bene aperti. Cielo sereno anche sul lavoro, ma c’è bisogno che teniate alta la concentrazione, attenzione.

Cancro. Durante la giornata di oggi fareste meglio a pesare bene le parole da dire, soprattutto durante una discussione. Avrete bisogno di molta pazienza e di tanto autocontrollo, ma non temete, tutto si concluderà per il meglio.

Leggi anche->Cielo del mese di gennaio 2021: l’anno inizia con le stelle cadenti

Leone. La vostra giornata sarà piuttosto altalenante. Cercate di sbrigare in mattinata le questioni più urgenti e di non rimandare nulla a domani. Sono in arrivo alcune turbolenze in amore, perciò procedete con cautela o potreste rimanere feriti.

Vergine. Durante la giornata di oggi la Luna sarà totalmente dalla vostra parte. Nonostante questo potreste sentirvi più suscettibili del solito. Fareste dunque bene a ritagliarvi un po’ di tempo da dedicare soltanto a voi stessi.

Bilancia. Il vostro quadro astrologico oggi non è dei migliori. Molto probabilmente vi sentirete alquanto confusi e dovrete fare i conti con l’indecisione. Cercate di ragionare bene prima di prendere una decisione e di non affidare niente al caso.

Scorpione. La Luna oggi sarà favorevole, perciò rimboccatevi le maniche e tenetevi pronti a cogliere ogni opportunità. Durante le prossime ore sarà necessario lavorare duramente, ma non temete, presto raccoglierete i frutti del vostro impegno.

Leggi anche->Chi è Paolo Fox: età, carriera e vita privata dell’astrologo

Sagittario. Sono in arrivo per voi delle belle soddisfazioni, tenetevi pronti. Cercate innanzitutto di allontanare la malinconia ed i cattivi pensieri. Dedicatevi a nuovi progetti ed obiettivi, ricordandovi sempre di avere fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

Capricorno. Buone notizie oggi dal punto di vista astrologico. Luna, Sole, Marte e Venere saranno tutti dalla vostra parte, perciò tenetevi pronti a splendere più che mai. Levate il freno a mano e buttatevi a capofitto verso nuove avventure, non ve ne pentirete.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata si prospetta decisamente noiosa, ma tutto sommato sarà positiva. Cercate di non procrastinare più del dovuto e di non rimandare niente a domani. È in arrivo un periodo di grandi cambiamenti, tenetevi pronti.

Pesci. Le prossime ore saranno per voi decisamente produttive e proficue. Nonostante siate in perfetta armonia con le persone che vi circondano, cercate di non riporre troppa fiducia nel prossimo, potreste rimanere delusi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.