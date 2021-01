Nicolò Zaniolo, che succede sui social? Nuovo post dopo il “silenzio”

Il calciatore giallorosso Nicolò Zaniolo rompe il silenzio social dopo il clamore mediatico dei giorni scorsi sulla sua vita privata.

La “fuga” dai social di Nicolò Zaniolo è durata poco. Il calciatore della Roma oggi è tornato a postare una “storia” sul suo profilo Instagram. Ma a ben vedere un taglio netto col passato c’è stato: sì ai messaggi sportivi, ma niente vita privata…

Nicolò Zaniolo cambia registro

“Tutti uniti per una settimana da Roma”: così scrive Nicolò Zaniolo in vista dell’attesissimo derby della Capitale previsto per venerdì prossimo, 15 gennaio. Lui non sarà in campo quel giorno, essendo ancora alle prese con dei problemi fisici, ma dalla tribuna sosterrà con forza ed entusiasmo i compagni giallorossi. Di Madalina Ghenea e della sua ex Sara Scaperrotta, invece, nessuna traccia.

Il flirt con Madalina (sempre ammesso e non concesso che ci sia stato davvero) sarebbe durato pochissimi giorni. Un fuoco di paglia, dunque. La stessa modella rumena non appena saputo dello stato d gravidanza dell’ex del calciatore, Sara, si è affrettata a dichiarare che con lui condivide solo una bella amicizia. L’unica che in questo bailamme ha davvero tenuto la bocca chiusa, nel bene o nel male, è proprio Sara. E dire che la sua è la voce più importante. Pare che la giovane sia molto provata da tutta la vicenda, avendo visto naufragare una storia in cui credeva mentre era incinta, ed essendo poi stata travolta da tanto clamore mediatico. Per il momento, però, Zaniolo pensa al calcio…

