Morta a 23 anni Samantha Gogna, la sua battaglia raccontata sui social

Addio a Samantha Gogna, morta ieri pomeriggio dopo la malattia lunga una vita: la fibrosi cistica raccontata sui social.

Samantha Gogna è morta ieri, domenica 10 gennaio, all’età di 23 anni. La ragazza combatteva da tempo contro la fibrosi cistica, grave malattia genetica che colpisce spesso in maniera letale l’apparato respiratorio e dirigente. Samantha era già stata sottoposta ad un trapianto di polmoni, e stava aspettando il secondo. Samantha raccontava con coraggio la sua esperienza sui social. Lo scorso autunno scriveva: “La fatica è sempre più intensa, la speranza in certi giorni se ne va. Ma la lotta continua nonostante il mio corpo ormai esile e stanco dice basta. Mai mollare, dicono: ma ora come ora vorrei solo lasciarmi andare”.

Addio a Samantha Gogna

Samantha si è spenta ieri, accompagnata dall’abbraccio dei suoi familiari. Resteranno a ricordarla i genitori Cristina e Ivano, la sorella Desirèe, la nipote Margherita e Giambattista. I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio alle 14:00.

Originaria di Manerbio, Samantha abitava a Ghedi. La fibrosi cistica l’ha colpita quando la ragazza era ancora molto giovane, e non ha fatto altro che peggiorare con il tempo. Le terapie, purtroppo, non sempre risultano essere efficaci contro la terribile malattia. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.