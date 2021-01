By

Meteo della settimana 11 gennaio: che tempo farà sull’Italia. Le previsioni in dettaglio.

Ancora freddo, neve e piogge sull’Italia, anche in questa nuova settimana di gennaio. Al Centro Nord avremo ancora temperature invernali, anche al Sud inizierà il calo termico, dopo il caldo anomalo dello scorso weekend, con massime sopra i 20 gradi.

Il maltempo, comunque, colpirà soprattutto il Centro e il Sud, mentre al Nord, anche con temperature fredde, avremo cieli più soleggiati. Scopriamo le previsioni del tempo in dettaglio.

Meteo settimana 11 gennaio: il tempo sull’Italia

Sarà ancora una settimana di freddo al Centro e al Nord Italia, del resto siamo in pieno inverno. Le temperature saranno ancora gelide, mentre ci attendono nuove piogge e nevicate. Al Nord, come abbiamo accennato, il tempo è in miglioramento, con schiarite e cieli soleggiati. Sarà invece più instabile al Centro e al Sud, con l’arrivo di una nuova perturbazione.

La depressione presente sul Mediterraneo occidentale, responsabile del maltempo degli ultimi giorni e delle eccezionali nevicate in Spagna, si sta spostando verso Est. Questo passaggio porterà ancora maltempo sull’Italia centrale e meridionale, con piogge e neve sui rilievi ma anche a bassa quota al Centro. Inoltre, sono in arrivo dal Nord correnti fredde che manterranno le temperature rigide e le abbasseranno anche al Sud Italia. Come annuncia 3bmeteo.

Nella giornata di lunedì 11 gennaio, il tempo sarà stabile al Nord, con cieli sereni e soleggiati. Farà eccezione qualche annuvolamento sul Veneto orientale e sul Friuli Venezia Giulia. Nonostante il tempo soleggiato, tuttavia farà ancora freddo sulle regioni settentrionali.

Il tempo sarà più instabile al Centro Sud, in particolare sulle regioni centrali, con cieli nuvolosi e qualche debole pioggia sul versante adriatico, in particolare sulle Marche, e con neve a bassa quota, fino a quota 100-200 metri, tra Romagna e alte Marche. Maggiori schiarite, invece, sono attese lungo il versante tirrenico, in particolare sulla Toscana. Pioverà sulla Calabria, mentre è prevista qualche debole pioggia locale sulla Sicilia occidentale. Tempo instabile sulla Sardegna con piogge e rovesci.

Nella giornata di martedì 12 gennaio, il tempo continuerà a essere instabile al Sud Italia, con piogge e rovesci su Calabria e Sicilia. Qualche fenomeno è atteso anche tra Molise e alta Puglia, mentre sulle altre regioni i cieli saranno nuvolosi o poco nuvolosi e senza fenomeni. Il tempo migliorerà al Centro, con schiarite e cieli velati o parzialmente nuvolosi. Non sono previsti fenomeni sui versanti adriatico e tirrenico. Pioverà invece sulla Sardegna. Il tempo sarà ancora stabile al Nord, ma con qualche velatura sulle Alpi e dal pomeriggio sera con un peggioramento sulle Alpi di confine tra Valle d’Aosta e Piemonte, dove sono previste nuove nevicate. Dal Nord Europa, infatti, arriverà un nuovo fronte freddo che porterà neve ai confini con Francia e Svizzera. Le temperature scenderanno ancora al Sud Italia.

Infine, a metà settimana, mercoledì 13 gennaio, il tempo sarà ancora prevalentemente stabile al Nord e in prevalenza soleggiato, salvo qualche variabilità sulle Alpi, dove sono attese nevicate sporadiche sul confini centro-occidentali. Al Centro il tempo sarà nuvoloso o parzialmente nuvoloso, senza fenomeni. Mentre sarà più nuvoloso con qualche pioggia nelle zone interne in Sardegna. Il tempo sarà variabile su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, con qualche pioggia o rovescio isolato. Più probabili i temporali in Puglia. Sul resto del Sud sarà più asciutto, con nubi irregolari o velature. Le temperature massime aumenteranno al Centro Nord, mentre saranno più stabili al Sud.

