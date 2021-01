Mattarella, l’assurda teoria: “Lui agente segreto britannico contro Trump’

Perché Donald Trump non è stato rieletto alla presidenza degli Stati Uniti? “Per colpa di Sergio Mattarella”: la cospirazione tutta da ridere.

Sta destando molto più di una risata la fake news che riguarda Sergio Mattarella. Il nostro presidente della repubblica, apprezzato in maniera bipartisan sia da destra che da sinistra per la sobrietà e la imparzialità mostrate da sempre, finisce al centro di una bufala talmente grossa da sfociare nel comico.

Leggi anche –> Washington, I Simpson hanno previsto per due volte gli scontri – VIDEO

Oltrepassandone di gran lunga i limiti. Il tutto trae origine da una discussione pubblicata da simpatizzanti di Donald Trump sulla piattaforma BitChute. Si tratta di un luogo di ritrovo online frequentato da suprematisti e militanti nazionalisti della destra più esasperata. Esattamente come Parler, che risulta ora offline perché bandita da Play Store, Apple Store e dai server di Amazon. Un cospirazionista dell’ultradestra americana mostra una breve clip descrivendola come il momento in cui “Sergio Mattarella viene arrestato assieme a Mike Pompeo, Segretario di Stato Usa proprio nel corso dell’amministrazione Trump.

Leggi anche –> Parler, anche Amazon rimuove la app ‘covo’ di suprematisti pro Trump

Mattarella, la stramba teoria cospirazionista: “Lui agente della Gran Bretagna per rovinare Trump”

Non so quanto sia vero ma sono in grado di dirvi che l’Italia è l’ultimo tassello di un piano concepito dalla Nato contro gli Stati Uniti”. Il tutto sarebbe nato su precisa volontà della Gran Bretagna, secondo questo complottista. La cui idea è quella di un Mattarella ‘agente segreto’ al soldo del Regno Unito e dei servizi segreti britannici dell’Mi6 e che avrebbe agito per fare cadere in disgrazia Trump.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Salvini ed il corazziere di colore, una lezione da Mattarella?

“Vogliono controllare le nostre elezioni”. Ma il nesso di tutti i protagonisti tirati in ballo da questo cospirazionista nella sua stramba teoria è tutto da dimostrare. Così come la veridicità di quel filmato. L’assurdità di questa ricostruzione sta suscitando un divertimento estremo per via della sua verosimiglianza con una sceneggiatura da film action anni ’80.