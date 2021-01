Matilda De Angelis: tutto sulla giovane attrice che ha sofferto di anoressia

La giovane attrice Matilda De Angelis sta riscuotendo un enorme successo ultimamente. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua vita.

Bella, giovane e talentuosa, la splendida Matilda De Angelis sta riscuotendo in Italia sempre più successo. L’attrice è una ragazza carica di energia e passione ed è oramai una star del cinema nazionale. Nonostante abbia creduto per molto tempo che la sua strada sarebbe stata quella della musica, Matilda sta scoprendo mano a mano la sua vera vocazione, e ne è davvero entusiasta. Leggiamo insieme qualcosa in più su di lei.

Matilde è nata a Bologna l’11 Settembre 1995, sotto il segno della Vergine. Quest’anno la ragazza compierà dunque 26 anni. L’attrice ha trascorso i primi anni della sua vita e l’adolescenza in totale serenità, immersa nel mondo della natura, sulle colline della città di Bologna. È stata cresciuta da due genitori modello, che l’hanno riempita di amore ed attenzioni. Anche i nonni hanno svolto un ruolo fondamentale nella vita di Matilda, infatti la ragazza è molto affezionata a loro.

La De Angelis ha sempre avuto, sin dall’infanzia, numerosi passioni. Ha praticato per ben 12 anni ginnastica artistica, ed ha preso lezioni di violino e chitarra acustica. In pochissimo tempo la ragazza ha cominciato a comporre canzoni, avvicinandosi sempre di più al mondo della musica. Era davvero giovanissima, Matilda, quando una sua amica l’ha presentata ai Rumba de Bodas, un gruppo musicale di allora, combinazione alla ricerca di un cantante. Unitasi a loro, la bellissima attrice ha viaggiato per diversi anni a bordo di un furgoncino, esibendosi da un palco all’altro con il gruppo. La sua vita è però cambiata completamente nel 2014, quando un suo amico l’ha spinta a partecipare ad un provino cinematografico.

Matilda De Angelis: carriera e vita privata della giovane attrice

Il provino di Matilda De Angelis del 2014 ha rappresentato la svolta per la ragazza, la quale si è aggiudicata il ruolo di protagonista nella pellicola Veloce come il vento. Da quel momento in poi per l’attrice è stato un susseguirsi di successi cinematografici, che l’hanno resa famosa nel mondo del cinema italiano. Tra i suoi film e le sue serie tv più celebri ricordiamo rispettivamente Una Famiglia, Il premio, e Tutto può succedere. Per quel che riguarda la sua vita privata, sappiamo dai profili social che la ragazza è stata fidanzata per molto tempo con l’attore Andrea Arcangeli. I due si sono recentemente lasciati dopo una storia importante e duratura.

La vita per Matilda non è stata però sempre rose e fiori. La giovane attrice ha in passato infatti dovuto combattere contro il mostro dell’anoressia. Ha iniziato a soffrire di tale disturbo a 16 anni ed è riuscita a uscirne soltanto dopo qualche anno. Al momento sta bene, ma la cicatrice infertale dalla malattia è ancora fresca, tanto che per diverso tempo non è riuscita in alcun modo a parlarne.