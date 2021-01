Macerata: Sorana scomparsa a 15 anni, ore d’ansia per l’adolescente

By

Sono ore di apprensione per la sorte di una ragazza di 15 anni, Sorana, vista per l’ultima volta a Macerata dopo la fuga dalla comunità.

AGGIORNAMENTO ORE 16.00

Secondo quanto si apprende dalla cronaca locale, l’adolescente scomparsa nel maceratese è stata ritrovata nel pomeriggio di oggi dai carabinieri del Comando stazione di Macerata e nucleo operativo e radiomobile. La ragazza era ai Giardini Diaz di Macerata. Non si hanno altri dettagli, ma gli inquirenti ci tengono a rassicurare come sia in buone condizioni di salute.

Sono centinaia le condivisioni dell’appello di una donna di Monte San Giusto, in provincia di Macerata, che su Facebook ha lanciato un drammatico appello. Sorana, 15 anni di origine romene, da qualche giorno non fa avere sue notizie. L’adolescente è sparita infatti dopo essersi allontanata da una comunità per adolescenti della provincia.

La ragazza, viene spiegato su Facebook, “è scappata sabato sera da una comunità per adolescenti. Sappiamo che intorno alle ore 21 di sabato era al Terminal degli autobus a Macerata”. Bastano poche parole perché nella mente della comunità maceratese, ma non solo non torni l’incubo di quanto accaduto a gennaio di tre anni fa, col caso di Pamela Mastropietro.

Paura per Sorana, la ragazza è scomparsa da Macerata

Proprio i familiari della giovane romana, che venne poi ritrovata cadavere e fatta a pezzi in un trolley, sono tra i primi a rilanciare l’appello dopo il caso di scomparsa: “I fantasmi tornano : gennaio, una comunità, Macerata, la fermata degli autobus. Condividiamo con pronta disponibilità questa richiesta di aiuto, inoltrataci da una persona che segue la nostra pagina. Speriamo che la ragazza in questione venga presto ritrovata. Chiunque la veda non esiti a contattare le forze di polizia”.

La donna che ha lanciato l’appello per la giovanissima Sorama è la sua ‘mamma’ nella famiglia affidataria di appoggio. Ha spiegato che a suo avviso si tratta di una fuga pianificata: “Non si sarebbe mai allontanata di notte, al freddo senza avere un appoggio. È una ragazza particolarmente fragile, siamo molto preoccupati”. Secondo quanto si apprende, la ragazza indossava un paio di jeans e un pellicciotto nero.