Lina Palmerini, chi è: età, vita privata e carriera della giornalista

Chi è Lina Palmerini: età, vita privata e carriera del giornalista: scopriamo di più sulla professione della firma del Sole 24 Ore.

Sicuramentre i giornalisti uno dei volti più noti anche a livello televisivo, la giornalista parlamentare Lina Palmerini – con una lunga esperienza alle spalle – dal 2012 è la quirinalista del Sole 24 Ore. Dopo la laurea in Giurisprudenza, tesi in Filosofia del diritto, si è diplomata alla scuola di giornalismo della Luiss di Roma.

Avvia una lunga collaborazione al settimanale Mondo Economico, che poi la assume in pianta stabile nel 1995. Appena tre anni dopo, il passaggio al Sole 24 Ore, che la inserisce nella redazione di Economia italiana di Milano. Nel corso di questi anni matura una grande e importante esperienza.

Cosa sapere sulla nota giornalista Lina Palmerini

Proprio in questo percorso, incentiva i suoi studi sul tema del lavoro e pubblica insieme ad altri due saggi dal titolo “Il lavoro in affitto” e “Carriere in azienda”. Da Milano torna quindi a Roma nel 2001, ma non lascia il Sole 24 Ore, occupandosi in particolare di welfare e sindacato. Quattro anni dopo, passa alla redazione politica del noto quotidiano specializzato in notizie economiche.

Dal 2012 diventa quirinalista e ancora oggi è questo il campo in cui interagisce in maniera particolare. Due anni dopo, promuove la rubrica Politica 2.0, per la quale scrive. Negli ultimi anni, il suo lavoro di giornalista economica prima e politica poi ha ottenuto il giusto riconoscimento. Nello specifico, infatti, nel 2019 ha vinto il premio giornalistico intitolato a Carlo Casalegno e il premio Biagio Agnes.