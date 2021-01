Gravissimo incidente alla Dakar 2021: Pierre Cherpin in coma

Pierre Cherpin, centauro francese del team Husqvarna, è stato vittima di un terribile incidente durante la settima tappa della Dakar 2021.

Un gravissimo incidente si è verificato nel corso della settima tappa della Dakar 2021: protagonista e vittima è il motociclista Pierre Cherpin, caduto all’altezza del 178° chilometro della frazione di ieri. Il centauro francese ha perso il controllo della sua Husqvarna, sbattendo violentemente la testa a terra.

Il pilota ha riportato un grave trauma cranico, e dopo i primi soccorsi è stato trasferito in elicottero presso l’ospedale di Sakaka, dove è tuttora in coma. Un’altra brutta notizia dopo l’incidente che ha coinvolto l’alfiere del team Hero Motocorp, Santosh Chunchunguppe Shivanshankar, nel corso della tappa 4.

Ore di apprensione e paura per Pierre Cherpin

Subito dopo l’arrivo in ospedale Pierre Cherpin è stato operato d’urgenza per ridurre l’ematoma, e in seguito è stato posto in coma indotto. L’operazione è riuscita e ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Il team del pilota francese, in gara con la sua Husqvarna nella categoria Malle Moto, ha intanto diramato una nota per tranquillizzare i tifosi: “Pierre è giovane e forte, si stanno prendendo cura di lui molto bene. L’immediata operazione è rassicurante”. Il quadro clinico del 52enne francese resta grave: nelle prossime ore dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Dagli esami effettuati è emerso che nell’incidente Pierre Cherpin ha riportato anche la frattura di alcune costole, che a loro volta hanno lesionato i polmoni. Secondo quanto appreso dai medici, ha trascorso la notte senza complicazioni e se tutto dovesse procedere per il meglio il pilota verrà risvegliato gradualmente nelle prossime 24 ore.

