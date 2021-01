I Delitti del BarLume: il Covid arriva anche a Pineta

I Delitti del Barlume fa il suo grande ritorno il tv. Mentre i personaggi saranno impegnati in un nuovo caso, si parlerà anche di Covid.

L’infausto virus che sta flagellando il mondo interno, arriva anche nel piccolo schermo. Se in paesi come gli Stati Uniti l’argomento è già stato toccato, in Italia saranno i protagonisti de I Delitti del Barlume a portarlo in scena.

La serie ci aspetta con due nuovi casi. Il primo è previsto per questa sera, 11 gennaio, alle 21:15. L’episodio potrà essere visto su Sky Cinema Uno, ma anche in streaming su Sky on demand e Now Tv.

I Delitti del BarLume: “Mare forza quattro”

La prima delle due storie è “Mare forza quattro“. L’episodio è ambientato in uno dei momenti più difficili per il nostro paese: fine febbraio / inizio marzo 2020. L’Italia è flagellata dal Covid, ma a Pineta questo virus sembra ancora una minaccia lontana.

Leggi anche -> Stasera in tv, Report: nuove inchieste su mascherine cinesi e decessi covid

La preoccupazione per la malattia è subito messa da parte per un pericolo più vicino e concreto: una tempesta. Quest’ultima si abbatte con grande potenza distruttiva sulla località. Il BarLume subirà diversi danni, tanto che la Tizi e Beppe decideranno di rimodernare lo storico locale. L’unico a non essere d’accordo è Massimo che litiga per l’ennesima volta con Tizi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La preoccupazione per la pandemia si farà sentire soprattutto nel “quartetto uretra”. Pilade, Gino e Aldo sono preoccupatissimi e si barricano in casa. L’unico in controtendenza è Emo che sembra essere per nulla agitato. Anche Paolo sarà molto in ansia, ma la sua preparazione alla quarantena dovrà scontrarsi con l’esasperazione di Beppe.

Leggi anche -> Penso che un sogno così con Beppe Fiorello, ospiti e anticipazioni

Nel frattempo, la tempesta non ha causato solo danni al locale, ma ha fatto anche una vittima. Viene ritrovato il cadavere di un uomo molto riservato che viveva a Pineta. La Fusco inizierà una serie di indagini per capire se la vittima sia morta per cause naturale oppure no. Ad aiutarla ci saranno anche gli agenti Cioni e Govoni.