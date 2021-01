Grande Fratello Vip, stasera 11 Gennaio: ospiti, novità e colpi di scena

By

L’appuntamento di stasera con il Grande Fratello Vip è confermato. Scopriamo insieme che cosa avrà in serbo per noi il reality show.

Il Grande Fratello Vip continua a coinvolgere sempre più persone. Il reality show è attualmente uno dei più seguiti in Italia e tutti i telespettatori non vedono l’ora di assistere alla nuova puntata. Che cosa succederà stasera, lunedì 11 Gennaio 2021? L’episodio andrà in onda su Canale 5 ed è pronto a sorprendere tutti i fan con eclatanti colpi di scena. Ecco a voi dunque qualche succosa anticipazione.

Leggi anche->Grande Fratello Vip, Grabriele Parpiglia: confessione choc su Dayane Mello

Ci sarà molta carne al fuoco durante la puntata di stasera, e i fan più accaniti non stanno oramai più nella pelle. Uno degli argomenti più caldi di oggi sarà senza dubbio quello del rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono avvicinati molto nell’ultimo periodo, incuriosendo più che mai i telespettatori. Gli occhi di tutti sono puntati quindi su di loro, che a questo punto potrebbero addirittura essere considerati una vera e propria coppia.

Leggi anche->Grande Fratello, Paolo Brosio esplode: “Non sono io la spia ma un altro”

Il secondo punto fondamentale della serata sarà quello della nuova eliminazione. Proprio così, un altro vippone dovrà infatti abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Chi sarà lo sfortunato concorrente a perdere la possibilità di aggiudicarsi un montepremi da 100 mila euro? Sarà proprio il pubblico a deciderlo, e lo farà, come sempre, attraverso il televoto. I Vip rimasti in gara sono oramai pochi, ed il prossimo eliminato sarà dunque uno dei ‘pezzi grossi‘ dell’edizione. Sono quindi tutti in trepidante attesa di scoprire quale vippone dovrà abbandonare il reality show.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, le parole di Alfonso Signorini in merito alla puntata di stasera

Anche il Celebre Alfonso Signorini è pronto più che mai a condurre la nuova puntata del Grande Fratello Vip. È stato lui stesso ad annunciare l’eliminazione di un concorrente durante il prossimi episodio. “Il vip meno votato sarà definitivamente eliminato.” ha affermato il conduttore nel promo. Chissà dunque quali colpi di scena sorprenderanno il publico stasera. I telespettatori non vedono l’ora di scoprirlo.