Una giornata davvero intensa quella al Grande Fratello VIP. Dayane Mello e il suo tentato suicidio, Alfonso Signorini e tutto lo studio in lacrime.

Momenti difficili nella Casa del Grande Fratello VIP, soprattutto per Dayane Mello. Dopo la puntata del 4 gennaio, infatti, la modella brasiliana ha fatto una confessione davvero inaspettata agli altri concorrenti della casa più spiata d’italia. Una rivelazione su alcuni momenti terribili del suo passato, in cui ha pensato di togliersi la vita. Lacrime in studio, anche da parte di Alfonso Signorini.

Dayane Mello, perché ha tentato il suicidio

Una confessione che mette davvero i brividi quella della modella brasiliana Dayane Mello che, dopo la puntata del 4 gennaio, ha rivelato il suo tentato suicidio. Quando aveva 16 anni, infatti, ha provato più volte a togliersi la vita, per cui non riusciva più a trovare un senso.

“A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi.” ha iniziato a raccontare Dayane. La modella ha poi anche spiegato come è riuscita ad uscire da quei momenti così bui: “La psicologa mi ha detto ‘Dayane tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore’, allora cosa ho iniziato a fare? Inizio a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia, da sola in una stanza al buio.”

Ha proseguito: “Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l’hai trascurato. A volte ho voglia di saltare, correre, urlare… è una felicità che abbonda dentro di me.” La Mello ha poi terminato la sua confessione con uno sguardo sul passato, quando era appena arrivata in Italia: “Da dieci anni qua in Italia ero sola, avevo due amiche, oggi esco di qua con tante persone che mi voglio bene e che io amo, questa sensazione d’amore è la prova. Non siamo amici, ci amiamo! È questo per me che conta.”