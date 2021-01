GF Vip, Cecilia terrorizzata: ecco cosa sta tramando Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti si mettono d’accordo contro Stefania Orlando: è questo il nuovo capitolo della saga del Gf Vip.

Grandi manovre nella Casa del GF Vip. Stasera andrà finalmente in scena la resa dei conti tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, dopo la furibonda lite di sabato scorso. Ma ieri mattina il giovane influencer ha rivelato a Cecilia Capriotti che settimane or sono la stessa Orlando gli avrebbe chiesto di litigare per finta, tanto per avere la clip in puntata. Al che la Capriotti ha confessato che la medesima proposta l’avrebbe fatta anche a lei qualche tempo fa.

Il gioco delle alleanze al GF Vip

L’ultima novità è di stamattina: nel magazzino della Casa del GF Vip Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti sono stati sorpresi a mettersi d’accordo su come affrontare tutta questa faccenda stasera in puntata, per smascherare Stefania Orlando. Cecilia non ha nascosto di avere un po’ paura di quello che potrebbe succedere con la bionda soubrette: “Io faccio comunque quello che dici tu… Io però ho paura…”. Tant’è.

Tommaso Zorzi ha subito rincuorato Cecilia, assicurandole che non deve preoccuparsi di nulla perché ha solo detto la verità: “Non dire niente…Non hai detto niente di grave…E’ una cosa che ha detto qua dentro…”. Cecilia ha poi confidato a Tommaso, con una certa preoccupazione, che sicuramente Stefania, non appena verrà a sapere di questa sua confessione, la nominerà. Ma lui le ha comunque consigliato di tenere il punto e stringere i denti, perché sarà la puntata della verità. Prepariamoci e nuovi colpi di scena…

