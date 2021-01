Franco Marà, morto massaggiatore di Nazionale Cantanti e tanti giocatori

Addio a Franco Marà, persona amatissima per le sue doti umane e professionali. Era noto per essere il massaggiatore della Nazionale Cantanti.

A Fabriano è lutto per la scomparsa di Franco Marà. Lui era un celebre operatore del settore medico, rinomato fisioterapista e massaggiatore le cui cure hanno giovato a centinaia e centinaia di persone. E non erano solo suoi concittadini.

Leggi anche –> GF VIP, il tentato suicidio di Dayane Mello: lacrime e disperazione nella casa

A Marà si rivolgevano anche in tantissimi che giungevano da province differenti da quella di Ancona, ed anche da regioni diverse. Lui è morto all’età di 75 anni a causa di una malattia che lo affliggeva da molto tempo. Il decesso di Franco Marà è avvenuto in casa sua. Già fissata la camera ardente, con le visite per omaggiare la salma del professionista che avranno luogo proprio oggi, lunedì 11 gennaio 2021, all’interno della sala funeraria ‘Infinitum’ a via Nenni, nella stessa Fabriano.

Leggi anche –> Matilda De Angelis: tutto sulla giovane attrice che ha sofferto di anoressia

Franco Marà, addio ad una persona amata da tutti

I funerali si svolgeranno invece alle ore 15:00 nella chiesa di San Biagio. La famiglia ha fatto sapere che il corpo di Franco Marà verrà poi cremato. L’uomo era originario della località di Giulianova ma da decenni si era stabilito a Fabriano. Al suo attivo ha svariate pubblicazioni oltre a collaborazioni anche di un certo livello. Marà sta ricevendo tanti commossi ricordi ed omaggi pure sui social network, dove in molti hanno rilasciato dei messaggi in sua memoria e stanno continuando a farlo.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Sparatoria a Chicago, giovane apre il fuoco all’impazzata: è strage

Lo stimatissmo Franco Marà aveva acquisito ulteriore popolarità sia per avere avuto in cura molti calciatori di Serie A che per avere avuto premura di assistere la Nazionale Cantanti nelle sue tante esibizioni per beneficenza. Anche dei vip, appena appresa la triste notizia, hanno scritto delle parole molto belle in ricordo di Marà.