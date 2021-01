Flavio Briatore ha rischiato grosso, fan senza parole: “Coraggio o follia?”

L’impreditore Flavio Briatore questa volta ha davvero esagerato! I fan sono preoccupati per il grosso rischio che ha corso.

Inarrestabile Flavio Briatore! L’imprenditore piemontese questa volta l’ha fatta grossa e la cosa non è di certo passata inosservata a tutti i fan, che sono molto preoccupati per averlo visto rischiare così tanto. Tanti i commenti shockati sotto il video che mostra Briatore nel suo pericoloso atto, per promuovere il Billionaire. Ecco cosa ha fatto.

Flavio Briatore rischia con i coltelli in video shock

Il video shock mostra Flavio Briatore che si è coraggiosamente prestato come cavia di un abile lanciatore di coltelli! Un qualcosa che la maggior parte delle persone non farebbe mai, per la pericolosità dello stunt, solitamente affidato a professionisti, anche dal lato della “vittima”. E’ tra i numeri più amati al circo e negli spettacoli di magia e questa volta è stato proprio l’imprenditore di Verzuolo a dare spettacolo.

Lo stunt serviva a promuovere il suo locale Billionaire. E’ stato girato proprio durante uno spettacolo del lanciatore di coltelli in una serata al Billionaire, che si trova a Dubai. Briatore al momento è a Dubai, negli Emirati Arabi, insieme all’ex moglie Elisabetta Gregoraci e al figlio Nathan Falco, proprio per seguire il suo locale.

Il video ha ricevuto tantissimi like, come prevedibile e i fan sono davvero sorpresi per il coraggio di Briatore. I commenti increduli sotto al video sono stati molti, tra chi ha elogiato l’impreditore, chi ha confessato che non lo avrebbe mai fatto nella vita e chi ha ironizzato sul fatto che se il lanciatore avesse sbagliato, Briatore non lo avrebbe pagato, lavorando nel suo locale.