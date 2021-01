Il figlio di Elizabeth Hurley, Damian, sciocca i fans: è irriconoscibile

Il figlio di Elizabeth Hurley, Damian, ha scioccato i suoi followers con un cambiamento drastico che lo ha reso irriconoscibile.

Il figlio di Elizabeth Hurley, Damian, ha scioccato i fan che credevano che si fosse rasato i suoi lunghi capelli. Il diciottenne, che è l’immagine sputata della mamma modella, sembrava irriconoscibile. Ma l’adolescente ha presto rivelato che si trattava in realtà di un berretto calvo, che indossava per un progetto segreto. Ha scritto su Instagram: “Vi amo tanto hahahaha ma non sono calvo. Questa è una protesi per un nuovo progetto, ma grazie per i commenti carini”.

Damian Hurley rapato a zero, i fans scioccati

I fan, impressionati, hanno inondato il suo post di Instagram di complimenti. “Wow! Beh, almeno sai che ti sta bene”, hanno scritto. E qualcun altro ha aggiunto: “Sei bello in qualsiasi modo, non è giusto nei confronti del resto di noi”. Un altro ha detto: “Non pensavo si potesse diventare più belli”. Il modello Damian si è buttato nel lavoro dopo un anno particolarmente difficile per la sua famiglia: suo padre Steve Bing è morto a 55 anni, dopo essere precipitato dal suo appartamento di Los Angeles. Damian non ha mai commentato la tragedia, a parte un breve commento pubblicato su Instagram a giugno.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Potrebbe interessarti leggere anche —> Matilda De Angelis: tutto sulla giovane attrice che ha sofferto di anoressia

“Grazie dal profondo del mio cuore a tutti coloro che hanno seguito la notizia devastante”, aveva scritto. “Sto cercando di rispondere a quanti più di voi possibile, ma sappiate che ricorderò sempre la vostra gentilezza. Questo è un momento molto strano e confuso e sono immensamente grato di essere circondato dalla mia fenomenale famiglia e dai miei amici”. Damian e il padre non avevano nessun tipo di rapporto. Dopo la nascita del figlio, Steve ha insistito che non era suo padre e così la coppia è rimasta distante. Damian è cresciuto tra il Regno Unito e Los Angeles, solo con la madre.