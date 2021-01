Dramma durante la partita: calciatore muore di infarto in campo FOTO

News calciatore infarto, un atleta professionista resta vittima di un attacco di cuore mentre sta giocando. Calcio professionistico in lutto.

Un tragico ed improvviso evento sconvolge il calcio francese, con la scomparsa di Christopher Maboulou. Lui era per l’appunto un calciatore, che un infarto ha portato via a soli 30 anni di età. Attualmente tesserato per la compagine del Thonon Evian, sorto dalle ceneri del fallito Evian, che nel 2017 militava in Ligue 2 dopo quattro campionati consecutivi nella massima serie transalpina.

Il Thonon attualmente è inserito nella CFA 2, la quinta serie calcistica francese. Maboulou è deceduto nel corso della giornata di domenica 10 gennaio 2020 mentre si trovava sul campo con alcuni amici a Montfermeil, suo luogo di origine, nel nord della Francia. E nonostante le disposizioni anti pandemia. Di colpo si è sentito male e si è accasciato a terra. Nessuno dei presenti ha potuto fare niente per salvarlo ed il personale medico, giunto entro breve a bordo di una ambulanza, lo ha trovato già privo di vita.

Calciatore infarto, chi era Christopher Maboulou

La carriera del calciatore ucciso da un infarto era iniziata nel 2009 con lo Chateauroux, per poi proseguire sempre a buoni livelli agonistici con il Bastia. Lì Maboulou aveva anche conosciuto Djibril Cissé, ex attaccante di Liverpool e Lazio e stella del Senegal ai Mondiali in Corea e Giappone nel 2002.

Successivamente il giocatore, di ruolo ala destra ed anche attaccante di sfondamento, aveva vissuto la stagione 2016/2017 in Grecia prima di fare ritorno in Francia, al Nancy. Infine nel 2020 la firma per il Thonon Evian, con il quale però Maboulou non è mai sceso in campo. Proprio Cissè ha scritto un messaggio di ricordo per l’amico, dicendosi incredulo da quanto accaduto. E lo stesso ha fatto anche il Bastia sul proprio profilo ufficiale Instagram.