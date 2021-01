Donnarumma, tra rinnovo e i complimenti di Casillas: il futuro

Il futuro di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma è sempre molto incerto: il portiere del Milan tra rinnovo e futuro in una big d’Europa

Al momento non è arrivato anche l’ufficialità per il rinnovo contrattuale del portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, uno degli artefici dei successi del 2020 della compagine rossonera. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021 e così il noto agente, Mino Raiola, starebbe lavorando in ottica futura. Sulle sue tracce ci sono da sempre i maggiori club d’Europa, ma lui ha sempre voluto vestire la casacca rossonera. Inoltre, è il titolare della Nazionale italiana e non vedrà l’ora di scendere in campo per difendere i pali degli azzurri agli Europei, in programma in estate. Il Milan si è detto fiducioso per il prolungamento contrattuale, ma al momento non ci sono note ufficiali.

Donnarumma, l’applauso di Casillas

Proprio nelle ultime ore sono arrivati attestati di stima anche da una leggenda del Real Madrid, Iker Casillas, per tantissimi anni un punto di riferimento per i portieri di tutto il mondo. Un tweet che ha provocato un po’ di rumore: “Secondo me Donnarumma dovrebbe giocare per un club con più tradizione. Errore mio!!! Il Milan ha una tradizione. Intendo con più importanza in Europa in questo momento”. Il futuro dell’estremo difensore campano è ancora molto incerto con la scelta definitiva che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Ovviamente il Milan non avrebbe nessuna intenzione di perderlo a parametro zero e cercherà in tutti i modi di accontentarlo.

A mi juicio, Donnarumma debería jugar en un club con más solera. Error mío!! AC Milán tiene solera. Me refiero a más cache en Europa ahora mismo. Good night everyone!! See you tomorrow. Maybe…. — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 10, 2021