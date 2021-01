Dayane Mello, lei si avvicina ad un inquilino ed un’altra la prende male

Si parla di Dayane Mello e di qualcosa che la bellissima brasiliana ha suo malgrado provocante. Cosa è successo nella casa del GF Vip 2020.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 sono spesso le liti a tenere banco. Ed in diversi circostanze del genere è Dayane Mello ad averci messo lo zampino. Sono in diversi gli inquilini che, da settembre ad oggi, hanno avuto qualche discussione grande o piccola con la bellissima modella brasiliana. La figura della 31enne sudamericana ha finito con il creare dei problemi anche fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Quest’ultimi sono da sempre molto vicini, ma il fatto che Zorzi si sia divertito molto proprio con Dayane nella festa a tema Brasile andata in scena al Grande Fratello Vip sabato scorso ha fatto storcere il naso alla stessa Stefania. La cosa ha dato modo all’influencer di parlarne con Andrea Zelletta. A lui Zorzi confida di non capire il punto di vista di Stefania. “Se lei ha dei problemi con Dayane non vedo perché non possa trascorrere una serata divertente con lei”, sostiene Tommaso. E Zelletta è d’accordo.

Dayane Mello, “ambigua ma divertente”: il giudizio di Zorzi e Zelletta

Tutti e due descrivono la Mello come una persona con un carattere particolare, “a volte ambiguo”. Ma la elogiano per il fatto di sapere essere comunque divertente e qualcuno con il quale risulta comunque piacevole avere a che fare. Una cosa che vede d’accordo numerosi ammiratori di lei.

La modella originaria di Joinville e trapiantata in Italia già da diversi anni ha un folto seguito tanto in patria quanto dalle nostre parti. Al punto che in molti sospettano che questo supporto si stia facendo sentire in maniera anche troppo importante in sede di votazioni.