Carola Frediani, giornalista e scrittrice: chi è, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Carola Frediani, giornalista e scrittrice: chi è e di cosa si occupa, cosa sapere su di lei.

Tra le più importanti giornalisti e scrittrici italiane esperte in cybersecurity, Carola Frediani è da oltre un decennio attiva in questo campo. Infatti, è dal 2010 che dopo aver cofondato l’agenzia Effecinque si occupa di queste tematiche. Attualmente, è cybersecurity awareness manager per un importante rivenditore online.

La giornalista esperta di cyberguerre in questi anni si è occupata di molteplici argomenti, scrivendo di nuove tecnologie, cultura digitale, privacy, e hacking per le principali testate. Ha collaborato tra gli altri con L’Espresso, Wired, Corriere della Sera, Sky.it, Il Secolo XIX, DailyDot, TechPresident, Motherboard.

Cosa sapere su Carola Frediani

In anni più recenti ha avuto importanti incarichi per il quotidiano La Stampa, lavorando dal 2016 al 2018 prima come social media editor e successivamente al desk inchieste. Tra le sue pubblicazioni più importanti, nel 2012 ha scritto un saggio molto interessante dal titolo Dentro Anonymous. Viaggio nelle legioni dei cyberattivisti. Successivamente ha pubblicato Deep web. La rete oltre Google – personaggi, storie e luoghi dell’internet profonda.

Carola Frediani, spesso ospite in importanti festival dedicati al giornalismo, ma anche in trasmissioni televisive, è stata coautrice di Attacco ai pirati. L’affondamento di Hacking Team: tutti i segreti del datagate italiano. Nel 2017, ha pubblicato per Laterza il saggio Guerre di rete. Lo scorso anno, è uscito per Hoepli #Cybercrime. Attacchi globali, conseguenze locali. Sempre di recente ha pubblicato il romanzo Fuori controllo.